Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona

Por separado han hecho bailar a muchos miles de barceloneses, pero nunca habían sumado fuerzas hasta el próximo 1 de noviembre, cuando desplegarán el inédito Halloween Takeover conjunto. La alianza de elrow, Brunch Electronik y Loud Contact promete "un universo de música, fantasía y terror en Barcelona", que tomará el Parc del Fòrum en una maratoniana sesión de 15.00 a 3.00 horas. La fiesta de las tres promotoras catalanas combinará diversión diurna y nocturna, en una jornada de disfraces y creatividad que definen como un "concepto único", dirigido a unas 25.000 personas.

La sinergia de ideas, DJ y montajes tiene el reto de "marcar un antes y un después en la forma de celebrar la noche más fantasmal del año", señalan desde la organización. Fuentes de elrow --que este verano ha conquistado Ibiza con sus fiestas en [UNVRS] pero nunca había montado sus producciones en el Fòrum-- explican a este diario que lo singular del encuentro es la confluencia de "tres sellos catalanes con identidades muy distintas pero que encajan a la perfección". Así, se entrelazan "elrow, con su imaginario festivo y escenografía desbordante; Brunch Electronik, con su compromiso social y musical, tan ligado a Barcelona; y Loud Contact, con la solidez de más de una década vinculada a la escena 'underground local'". Como guinda, se incorpora Industry City, nacido de la herencia del Monegros Desert Festival, que presentará un escenario propio con propuestas "más intensas y de corte duro".

Imagen del archivo del Brunch Electronik Festival en el Fòrum. / EPC

La inédita combinación de talentos espera redefinir la experiencia de un festival en la capital catalana fusionando "espectacularidad e innovación". El resultado podrá disfrutarse durante 12 horas seguidas desde cuatro escenarios por los que pasarán 35 artistas, aunque aún no han detallado el cartel, que incluirá una selección de DJs nacionales e internacionales que abarcarán estilos como house, techno, hard techno y otras propuestas vanguardistas.

El propio formato dual refuerza la singularidad del evento, agrega la misma fuente, ya que el evento comenzará a primera hora de la tarde con un espíritu de festival diurno que será "ideal para disfrutar de escenografías y vivir la experiencia en un entorno abierto", pero se prolongará la madrugada, cuando la atmósfera se transformará en "un contexto más intenso y envolvente, muy acorde con la noche de Halloween".

Expectativas altas

El montaje, que llega al Parc del Fòrum justo antes de que a partir de 2026 el Ayuntamiento de Barcelona implante el nuevo límite de fiestas y horarios por quejas vecinales en la zona, destaca también porque se celebra una de las noches del año que más celebraciones suman los locales de ocio y que más noctámbulos moviliza.

Según François Jozic, CEO de Brunch Electronik, “unir las buenas vibraciones de Brunch Electronik con la magia de las producciones de elrow para un festival de Halloween siempre fue un sueño… ¡y hoy se está haciendo realidad!”, destaca en un comunicado. Y Juan y Cruz Arnau, fundadores de elrow y sexta generación de una familia volcada desde 1870 en el espectáculo y la diversión, añaden que el objetivo era "crear un festival creativo y sorprendente, donde las marcas pudieran expresarse y conectar con los universos diferentes de público que representan", en una fecha señalada y una ciudad clave para todos ellos.

Por su parte, Alessio Teora, CEO de Loud Contact, cuenta que su sello "ha sido un hogar para la música 'underground' en Barcelona durante más de 15 años", por lo que celebran la histórica unión y también su debut en el Fòrum.