Derribada la histórica estación de tren de Parets del Vallès semanas antes del inicio del corte de la R3 de Rodalies

La estación de tren de Parets del Vallès, datada de 1886, ya es historia. Las máquinas trabajaron durante la semana pasada en el derribo del antiguo edificio, que ha quedado ya reducido a cascotes. La construcción de la nueva estación, sobre la mesa desde hace cinco años, va a tener lugar de manera simultánea a las notorias obras de la R3 de Rodalies, que dejarán sin servicio desde del 27 de septiembre y durante 16 meses el tramo entre Montcada Bifurcació y La Garriga.

Desde el mes de julio de este año, los pasajeros que utilizan la estación de Parets lo hacen gracias a unos módulos provisionales, situados en el límite del término municipal de Mollet del Vallès, desde los que acceden a las vías. La estación temporal quedará sin funcionamiento a partir del sábado 27 de septiembre, fecha en que comenzarán las obras de desdoblamiento de 17 kilómetros de vía única de la R3 entre Parets del Vallès y La Garriga, que afectarán, según los cálculos de Adif, al menos a unos 21.500 usuarios diarios durante los primeros ocho meses de corte.

Los módulos provisionales darán servicio a los pasajeros hasta el 27 de septiembre, fecha en que empezarán las obras de la R3 de Rodalies / Ferran Nadeu

Adif calcula que una vez finalice la remodelación del tramo de la R3, en enero de 2027, la nueva estación de Parets pueda entrar también en servicio. La nueva estructura se levantará sobre las ruinas de la antigua estación, para así aprovechar la trinchera en la que discurre la línea ferroviaria. Ahí se ejecutará una losa de cubrición sobre el trazado de las vías, de 96,5 metros lineales y anchura de 40 metros. "La actuación mejorará la funcionalidad y permeabilidad de las instalaciones ferroviarias entre el casco antiguo y el barrio del Eixample y su integración en el entorno urbano, ofreciendo mayor confort y accesibilidad a los viajeros", declara Adif, en un comunicado.

En 2020, Adif elaboró un estudio de viabilidad para la construcción de la nueva estación tras las reuniones técnicas mantenidas con el consistorio. Posteriormente, y tras la entrada de la Generalitat al proyecto, las tres administraciones acordaron impulsar la formalización de un convenio que permitiera materializar la actuación, que se acabó materializando en el mes de marzo de 2022.

Imagen virtual de la futura estación de tren de Parets del Vallès / Adif

Las nuevas instalaciones contarán con un nuevo edificio de viajeros, zonas verdes, aparcamientos y áreas de recreo. El contrato para la construcción de la infraestructura fue adjudicado en febrero de 2024 a la UTE Nueva Estación Parets, con un presupuesto de poco más de 17 millones de euros (IVA incluido).

Conservación del patrimonio

El derribo de la antigua construcción, que contaba con 139 años de historia, ha despertado las críticas de numerosos vecinos, entre ellos el exalcalde Jordi Seguer, por la "poca sensibilidad" a la hora de tirar al suelo un edificio histórico. La arquitectura de la antigua estación era la de tantos otros apeaderos que se construyeron durante la primera expansión de las comunicaciones ferroviarias, en el último tercio del siglo XIX. Las paredes eran de ladrillo, con ventanas enmarcadas en blanco, y el nombre de la localidad se leía en las típicas porcelanas blancas con letras azules.

Precisamente este elemento tan característico, la azulejería, será de lo poco que se conservará del edificio histórico. Fuentes de Adif declaran que durante la redacción del proyecto de obra "se llevó a cabo un estudio del patrimonio histórico de la estación". La conclusión de dicho estudio fue que los elementos más representativos a conservar se correspondían con la azulejería y la marquesina: "Ambos elementos se han desmontado de manera controlada, y se pondrán a disposición del Ayuntamiento para su conservación", indican las mismas fuentes.

La nueva estación deberá entrar en servicio cuando acaben las obras de desdoblamiento de la línea, en enero de 2027 / Ferran Nadeu

Petición al ministro Puente

El Ayuntamiento de Parets del Vallès pidió el pasado mes de julio una reunión con el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para replantear la cofinanciación de las obras de la nueva estación. Las intenciones del Ayuntamiento pasan porque el ministerio y, por extensión, Adif valoren la posibilidad de redefinir la aportación prevista por parte del consistorio (de unos 2,2 millones de euros), que el convenio firmado entre las tres instituciones prevé para la cofinanciación de la obra. El ejecutivo local recuerda que el mismo documento también prevé que, una vez hecha la liquidación de los fondos europeos Next Generation, el Ayuntamiento pueda recibir de vuelta la aportación, ya sea parcialmente o en su totalidad.