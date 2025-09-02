Cuenta atrás para el debut de la tienda Satisfyer en pleno centro de Barcelona

La marca artífice del juguete sexual femenino que revolucionó el sector hace poco más de cinco años, Satisfyer, ultima en el corazón de Barcelona la que será su primera apertura de una tienda física en España. El local --que no se ubica en la dirección que trascendió inicialmente hace unas semanas-- ya está en obras para dar paso a 83 metros cuadrados donde ver, tocar y apreciar los famosos aparatos eróticos. Hasta ahora han llegado a millones de domicilios de más de 100 países sobre todo por compra online o adquiridos en 'sexshops', pero buscan crecer a través del canal comercial convencional a pie de calle. El mal llamado succionador de clítoris, en sus diversas versiones evolucionadas, es su artículo estrella, pero habrá mucho más.

Imagen de archivo de algunos de los juguetes sexuales de Safisfyer. / Joan Cortadellas / EPC

La nueva tienda de Satisfyer (de la empresa Triple A Internetshops GmbH) ha elegido el barrio Gòtic por ser un indiscutible escaparate internacional, en tanto que a los barceloneses que acuden de compras se suman millones de turistas que peinan sus calles a diario. Este eje que conecta la Rambla con el efervescente Portal de l'Àngel ofrece especialmente locales de tamaño pequeño y mediano. En concreto se ubicará en el número 21 de la calle de Portaferrissa, donde antes estuvo (desde 2022) la marca de moda uruguaya Urban Haus, detalla a este diario la inmobilaria especializada aRetail, que intermediado en la contratación.

El establecimiento está en obras para acondicionarlo de modo que se convierta en un espacio inmersivo muy abierto donde la clientela pueda comprobar el funcionamiento de los diversos artilugios eróticos, comprobar sus texturas y recibir asesoramiento experimentado de primera mano. Todavía no se ha anunciado la fecha de apertura.

Expansion internacional

El aterrizaje de la firma, que por su fama mundial ha llevado a utilizar la denominación Satisfyer para referirse al célebre juguete sexual en genérico, forma parte de su política expansión internacional. Según avanzó Idealista el pasado mes, la compañía prevé abrir 50 tiendas propias en ciudades como Barcelona, Frankfurt o Miami. Invertirá 750 millones de euros para reforzar su presencia física para lograr una conexión más directa con el consumidor.

La irrupción de diversas cadenas del sector ha mostrado que siete de cada diez ventas de este tipo se realiza en tiendas físicas, lo cual ha incentivado que Satisfyer combine su venta desde internet con la presencial. La marca seguirá en la capital catalana el concepto de tienda insignia que presentó en EroSpain Barcelona 2025, consistente en un entorno inmersivo para conocer de cerca sus productos, explicó el portal. Desde el famoso Satisfyer Pro 2, hasta todo su surtido de diseños, alabados mundialmente por su diseño y tecnología, pero también por normalizar su uso entre las mujeres y ser precursores del orgasmo instantáneo sin sexo, como relató EL PERIÓDICO en 2019, en pleno furor de sus ventas.