Inseguridad
La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico
La excarcelación de un doble violador con "alto riesgo de reincidencia" destapa los fallos en el sistema de rehabilitación
Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
La criminalidad en la ciudad de Barcelona ha caído un 6,6% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio se han registrado 83.913 hechos, casi 6.000 menos que los 89.813 de 12 meses antes.
No obstante, la tendencia varía según la tipología. Los hurtos –la casuística más habitual– han caído un 3,1% hasta los 38.861, es decir, 213 cada día, pero los hechos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado un 26,3%, llegando a los 1.210 casos, y los delitos sexuales han incrementado un 19,3% hasta los 698.
Entre estos últimos, las agresiones sexuales con penetración se disparan de 200 a 245 (22,5%) entre el primer semestre de 2024 y el de 2025.
