Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inseguridad

La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico

La excarcelación de un doble violador con "alto riesgo de reincidencia" destapa los fallos en el sistema de rehabilitación

Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona / Guardia Urbana de Barcelona

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La criminalidad en la ciudad de Barcelona ha caído un 6,6% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio se han registrado 83.913 hechos, casi 6.000 menos que los 89.813 de 12 meses antes.

No obstante, la tendencia varía según la tipología. Los hurtos –la casuística más habitual– han caído un 3,1% hasta los 38.861, es decir, 213 cada día, pero los hechos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado un 26,3%, llegando a los 1.210 casos, y los delitos sexuales han incrementado un 19,3% hasta los 698.

Entre estos últimos, las agresiones sexuales con penetración se disparan de 200 a 245 (22,5%) entre el primer semestre de 2024 y el de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  2. Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
  3. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
  4. Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
  5. El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
  6. La restauración del Laberint d'Horta de Barcelona descubre su sistema de riego original del siglo XVIII
  7. La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
  8. Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre

Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona

Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona

La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico

La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico

Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia

Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia

Cuenta atrás para el debut de la tienda Satisfyer en pleno centro de Barcelona

Cuenta atrás para el debut de la tienda Satisfyer en pleno centro de Barcelona

Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès

Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès

El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario

El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario