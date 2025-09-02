La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico

La criminalidad en la ciudad de Barcelona ha caído un 6,6% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio se han registrado 83.913 hechos, casi 6.000 menos que los 89.813 de 12 meses antes.

No obstante, la tendencia varía según la tipología. Los hurtos –la casuística más habitual– han caído un 3,1% hasta los 38.861, es decir, 213 cada día, pero los hechos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado un 26,3%, llegando a los 1.210 casos, y los delitos sexuales han incrementado un 19,3% hasta los 698.

Entre estos últimos, las agresiones sexuales con penetración se disparan de 200 a 245 (22,5%) entre el primer semestre de 2024 y el de 2025.