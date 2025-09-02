Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Collboni defiende que la seguridad primará en las obras del Camp Nou: “La última palabra la tendrán los técnicos”

El alcalde quiere que los trabajos avancen rápido porque “lo que es bueno para el Barça es bueno para Barcelona”, pero siempre con garantías

La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo

Un Barça-Valencia de Liga ante 6.000 espectadores: el Johan Cruyff coge fuerza

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en las obras de la nueva residencia centro de dia Benavent

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en las obras de la nueva residencia centro de dia Benavent / Eudald Sanz / ACN

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
Las obras del Camp Nou avanzarán siempre bajo las estrictas garantías de seguridad. “La última palabra la tendrán los técnicos”, ha subrayado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en referencia a los responsables de Urbanismo, Bomberos, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana. A pesar de querer que los trabajos se desarrollen con rapidez para que el Futbol Club Barcelona pueda estrenar cuanto antes su nuevo y esperado estadio, la prioridad será cumplir la normativa vigente y proteger a los vecinos de Les Corts.

“Lo que es bueno para el Barça es bueno para Barcelona”, ha afirmado Collboni a escasos metros del Camp Nou, que continúa envuelto de grúas. Desde allí, donde ha inaugurado este martes las obras de la nueva residencia Benavent, ha insistido en que se deben mantener “las garantías de seguridad”.

Mientras pasan los días y las semanas y el asunto de retorno al estadio sigue en el aire, el primer edil barcelonés ha explicado que la comunicación entre el ayuntamiento y el club es “fluida” y que se ha mantenido. “Obviamente tenemos que ser discretos en cuanto a los contenidos, pero el diálogo y el entendimiento es fluido”, ha remarcado.

De este modo, ha insistido en que “todas las decisiones que se están tomando por parte del ayuntamiento tienen que ver con los acuerdos vigentes con el club y con los vecinos de Les Corts”. Sus declaraciones llegan después de que la Guardia Urbana ordenara detener las obras del Camp Nou este domingo al detectar que se estaba trabajando en una jornada para la que el ayuntamiento no había concedido el permiso para que se siga con la reforma del estadio.

