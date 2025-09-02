Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas

La reciente huelga de los socorristas de las playas de Barcelona, cerrada la semana pasada tras casi un mes de protesta, ha revelado taras en un servicio marcado por la temporalidad y que contrata a unas 80 personas para evitar ahogamientos y proteger la vida de los bañistas. Aunque eclipsado por las reivindicaciones para aumentar la plantilla e incrementar la temporada de trabajo en que se presta auxilio, los vigilantes advirtieron también del mal estado de las instalaciones que sirven de vestuario, zona de asistencia y almacén para el personal. Señalaron las “condiciones insalubres de los módulos y locales de trabajo” como uno de los motivos para convocar el paro. El Ayuntamiento de Barcelona admite que detectó defectos en las casetas de socorrismo, por lo que ha multado a la empresa contratada que las proporciona, Washington Internacional. La compañía niega deficiencias estructurales en los equipos y ha alegado contra la sanción.

En respuesta a una consulta de EL PERIÓDICO, el gobierno municipal expone que ha impuesto “una sanción al contratista” porque, según señala, “los módulos se entregaron con graves deficiencias y fuera de plazo”. El ayuntamiento justifica la amonestación por unos “incumplimientos” que achaca a la empresa que obtuvo el contrato en la primavera pasada para surtir los barracones de los servicios de playa, incluido el de socorrismo. De las infracciones, el gobierno local cita el “retraso en la entrega de los módulos” y “algunas deficiencias” en el “acabado de los módulos”, por los que Barcelona se compromete a pagar 167.641,20 euros por dos temporadas. La concesionaria replica que "se entregaron fuera de plazo dado que el contrato se firmó tarde y eso imposibilitaba la entrega en tiempo por motivos de logística".

El ejecutivo local ha preferido no entrar en detalles sobre cuáles son los defectos que ha observado en las cabinas. Sí indica que algunos “se han ido solventando”. El secretario general de la sección de socorristas de la CGT, Ignacio García Díaz, asegura que han topado con un “montón” de carencias en las instalaciones este verano. Entre otras, alude a plagas de insectos y que han permanecido sin aire acondicionado durante un largo periodo.

Uno de los módulos de uso para los socorristas, con la playa del Bogatell al fondo, en Barcelona. / JORDI OTIX

"Los módulos estándar que se solicitaron no tenían deficiencias estructurales -defiende Washington Internacional-, si bien es cierto que hemos adaptado el interior a las necesidades que nos han ido notificando". La compañía sostiene que las deficiencias han sido "pequeñas cosas": "Alguna pérdida de agua en un lavabo, pocos enchufes, una cortina en duchas que no se colocó y se dejó nueva en su bolsa, pequeña pérdida en el termo... Según nos iban notificando, se iban subsanando".

Quejas y denuncias

“Lo de este año con los módulos ha sido una auténtica locura”, sostiene García Díaz, que subraya que el expediente abierto por el consistorio da la razón a la queja expresada por los empleados. El sindicalista se refiere a anomalías que abarcan desde la “distribución del espacio” a la demora en el suministro de los prefabricados.

“Tuvimos que esperarlos hasta junio, con lo que tuvimos que usar los antiguos”, explica. El pliego de condiciones del contrato, formalizado el 1 de abril, marcaba que tenían que recibirse como mínimo 15 días naturales antes del comienzo de la temporada de servicio, el pasado 12 de abril.

Washington ha alegado defendiendo que resultó imposible entregar el mobiliario en el término exigido y que, por "un malentendido", unos trabajos que la empresa debía efectuar los asumió la brigada de playas. "Por este motivo, se nos hizo llegar una factura desorbitada que, a día de hoy, está en negociación", detalla. A su vez, la CGT denunció las casetas anteriores a la Inspección de Trabajo por inundarse, anegarse de suciedad y proliferar ratas y cucarachas. Aún no hay resolución al respecto.

Según García Díaz, los barracones actuales volvieron a colocarse en puntos afectados por plagas. “La ubicación era desastrosa, no había vestuario dividido, no había escalera para personas con discapacidad y los muebles eran una basura”, enumera. Sostiene que los arreglos en las garitas han sido fruto “de la huelga y las denuncias” y que, en todo caso, han resultado insuficientes.

La empresa afirma que "se han ido haciendo diferentes reparaciones y cambios en función de las necesidades que han ido surgiendo durante el uso de las instalaciones". Menciona "arreglos básicos", como "pintado exterior por actos vandálicos", "repaso por pérdida de agua en los baños" o suministro de "más taquillas, colgadores, muebles o sillas, según los socorristas los iban necesitando". “Algunas modificaciones son ridículas -contesta el miembro de la CGT-, como unas varillas antideslizantes en las duchas, los aparatos de aire acondicionado han tardado mucho en venir, algunos módulos se han redimensionado y han puesto trampas para cucarachas, lo que se considera suficiente para las plagas”.

Un cartel de aviso para contactar con los socorristas en uno de los módulos que emplean en las playas de Barcelona. / JORDI OTIX

Unos 200 días al año

El consistorio confió el encargo en marzo pasado a Washington Internacional para que proveyera, instalara y mantuviera los prefabricados durante dos años, con opción de prorrogarlo por tres ejercicios más. Las condiciones del contrato establecen seis ubicaciones donde colocar 31,5 módulos para los servicios de temporada de playa, como el de salvamento. El ayuntamiento los arrendo con la previsión de disponerlos durante 199 días este año y 213 el próximo.

El gobierno municipal no da aún el proceso sancionador por cerrado, porque la adjudicataria ha presentado alegaciones. El consistorio no ha concretado el importe de la sanción que ha dictado. Los socorristas aseguraron durante la huelga que rondaba los 40.000 euros, según atribuyeron a fuentes del ayuntamiento. La concesionaria niega que ese sea el importe.

Uno de los acuerdos para poner fin al reciente conflicto laboral concede a los socorristas participar en la reforma de los locales de salvamento. El ejecutivo local prevé invertir 1,2 millones de euros para seis nuevas bases del equipo operativo en las playas, a partir de finales de la temporada de 2026.

“Nos garantiza poder entrar en el diseño de la distribución del local, como el espacio que necesitamos para guardar material, una zona asistencial acorde y aislada de los lavabos, baños para chicos y chicas y ver cómo es el mobiliario”, apunta García Díaz. El representante sindical añade que el ayuntamiento ha programado unas reuniones con los socorristas “para revisar y mejorar en la medida de lo posible los módulos actuales”.