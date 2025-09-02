Barcelona inicia las obras de la reivindicada residencia de Les Corts para abrir sus puertas a finales de 2026

“No se me ocurre mejor manera de empezar el curso político que anunciando el inicio de obras de la tan largamente esperada y reivindicada residencia Benavent”. Así ha dado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el pistoletazo de salida a las obras de la nueva residencia para mayores y centro de día del barrio de La Maternitat y Sant Ramon. En un acto con decenas de vecinos y también la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, el Ayuntamiento y la Generalitat han empezado a hacer realidad una de las reclamaciones históricas del barrio de Les Corts.

Se cierra así una larga reivindicación vecinal que ha pasado por numerosos retrasos. El equipamiento debía estar listo en 2004, pero las obras nunca arrancaron por falta de presupuesto. En noviembre de 2010, la Generalitat aseguró que ya tenía el dinero, aunque poco después volvió a paralizar el proyecto. No ha sido hasta ahora, cuando por fin se ha asegurado la financiación, gracias en parte a más de 14 millones de euros procedentes de fondos europeos. En concreto, el proyecto cuenta con un presupuesto de 15,5 millones de euros, de los cuales 14,1 son financiados por los fondos Next Generation UE, mientras que el resto provienen de recursos propios de la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

El edificio combinará residencia y centro de día y contará con una planta baja, cuatro plantas superiores y un sótano. Se levantará en un terreno cedido por el Ayuntamiento, con acceso por la calle Benavent. Dispondrá de 80 plazas residenciales -20 en cada nivel- y 30 para atención diurna. Cada piso se organizará en torno a un patio-jardín, con espacios comunes como sala de estar y comedor, y además incluirá una terraza para disfrutar de una zona exterior en la misma altura. En el interior de la manzana se construirá un bloque independiente, de una sola planta, destinado a los servicios de administración.

“Hacen falta más residencias”

Esta será a segunda residencia de titularidad pública en el distrito. Se suma a la de la calle Montnegre. Sin embargo, Collboni ha subrayado que aún no es suficiente: “Hacen falta más residencias en Barcelona, en todos los barrios y distritos”. La construcción de este equipamiento tiene todo el sentido, especialmente en Les Corts, dado que es uno de los más envejecidos de la capital catalana. Tal como ha reivindicado el alcalde, poner en marcha este equipamiento no sólo atiende a una reivindicación vecinal de años, sino que también refuerza la atención y los servicios para las personas mayores. Los datos que ha recordado Collboni constatan esta necesidad: en Barcelona hay 30.000 personas de más de 90 años y se ha alcanzado la cifra de 1.000 centenarias.

“Es un día de celebración y debemos disfrutarlo entre todos y todas”, ha subrayado Collboni, que ha puesto el acento en la importancia de ofrecer espacios dignos, adaptados y cercanos, donde las personas puedan envejecer con calidad de vida, preferiblemente lo más cerca posible de su hogar, su barrio o su distrito.

30 años de lucha compartida

La emoción ha sido inevitable entre los vecinos. Anna Ramón, la presidenta de la asociación de vecinos del Camp Nou, ha confesado su felicidad tras 30 años de “lucha compartida y reivindicaciones constantes”. Ha expresado la disposición del movimiento asociativo para colaborar y ha recordado los esfuerzos del exalcalde Jordi Hereu, que “se pateó” el barrio buscando las necesidades de las personas mayores. Pese a este avance, insiste en que aún hacen falta al menos dos residencias más para atender la creciente población mayor del distrito.

Tras las palabras de Ramón, la consellera Mònica Martínez ha puesto en valor la fuerza del movimiento vecinal. “Está en el ADN de nuestra democracia”, ha destacado. Además, ha reconocido la labor del departamento técnico de la conselleria para agilizar los trámites y la planificación de la Generalitat para construir nuevas residencias en toda Catalunya. “Somos conscientes de que tenemos que construir más residencias”, ha reconocido.

No obstante, ha recordado que han concertado 2.000 nuevas plazas, un tercio del compromiso total de 6.000 para toda la legislatura. Además, la puesta en marcha de la residencia de Benavent coincide con la aprobación de la nueva prórroga del decreto de acreditaciones, que garantiza que todas las residencias con financiación pública cumplan con niveles óptimos de calidad y excelencia, reforzando la autonomía y el bienestar de las personas mayores.