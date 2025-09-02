Tres excursiones para hacer con niños en Barcelona antes de la vuelta al cole

Con la vuelta al cole cada vez más cerca, son muchos los niños catalanes que ya se preparan -con más o menos ilusión- para despedirse de sus vacaciones de verano y volver a reencontrarse con sus compañeros.

En Barcelona, el Consorci d’Educació ha fijado el día de inicio del periodo escolar en el lunes 8 de septiembre para educación infantil, primaria, ESO y FP básica. Bachillerato y FP de Grado superior comenzarán 4 días más tarde: el 12.

No obstante, los estudiantes aún tienen algunos días restantes de vacaciones en los cuales pueden aprovechar para hacer planes familiares antes de volver a centrarse en sus estudios.

Opciones variadas

Estos últimos días de descanso se convierten en una oportunidad ideal para organizar actividades diferentes que rompan con la rutina y permitan cargar pilas de cara al nuevo curso.

En una ciudad como Barcelona, las opciones son muy variadas: desde excursiones originales a espacios naturales hasta visitas culturales o propuestas de ocio urbano pensadas para toda la familia.

De este modo, tanto los más pequeños como los adultos podrán disfrutar de experiencias que combinan diversión y aprendizaje.

Una ruta natural cerca de la ciudad de Barcelona se encuentra en el Delta del Llobregat. En la desembocadura del río Llobregat, en el término municipal de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), se ubica una zona llamada Espais Naturals del Riu, donde existen diferentes excursiones para realizar en la zona.

Una de ellas es la que circula por la antigua caserna de los carabineros, la casa del Semáforo y el mirador de Cal Tet.

Se trata de una ruta sin desnivel, por lo que no requiere un gran esfuerzo, que se puede hacer en bicicleta o a pie, donde se divisan animales como patos, peces, pájaros, caballos y ovejas.

Es más, si hay algún amante de los aviones en la familia, es el lugar ideal para hacer una excursión: cada dos minutos se puede ver un avión sobrevolando a pocos metros de distancia.

A 35 minutos en coche del aeropuerto se encuentra Sabadell, en el Vallès Occidental. En el municipio se ubica el Parc de Catalunya una superficie de casi 45 hectáreas por las que pasear y que abarca desde el Eix Macià hasta Can Rull.

El parque tiene un carril bici, un lago artificial, un embarcadero (con barcas y patines para alquilar), parques infantiles para diferentes edades e, incluso, zonas de pícnic.

No obstante, lo más original que se puede hacer en el parque es subirse al tren de Can Rull, una locomotora en miniatura que hace un recorrido de poco más de 20 minutos por la zona.

Es un circuito de aproximadamente tres kilómetros de longitud y tiene dos estaciones, cinco túneles y un viaducto de 60 metros de largo.

Para información actualizada sobre los horarios de apertura se puede consultar el instagram oficial de la locomotora.

Finalmente, las atracciones del Tibidabo son un plan para un último empujón de adrenalina antes de comenzar la jornada escolar. Con 512 metros sobre el nivel del mar, se posiciona como el pico más alto de la sierra de Collserola, en el municipio de Barcelona.

Es popular por sus vistas sobre la ciudad y por sus espacios naturales, que son usados con fines recreativos.

Además, para los más aventureros, es posible subir a pie hasta el Tibidabo atravesando el Parc Natural de Collserola, donde se puede disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad y de la rica naturaleza que le da nombre al ‘gran pulmón verde de Barcelona’. Una vez en la cima, los visitantes pueden acceder a las atracciones del parque y al emblemático templo del Sagrat Cor.

Estos son solo unos pocos ejemplos de las excursiones más originales que se pueden hacer en Barcelona, pero tanto en la provincia como en la ciudad se encuentran miles de rincones perfectos para disfrutar de un día en familia repleto de diversión y entretenimiento.