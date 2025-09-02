Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona ha desmantelado una red que hacía un uso fraudulento del empadronamiento y del registro de parejas estables con el objetivo de obtener ilícitamente la residencia legal en España. Como resultado del dispositivo, han sido detenidas 15 personas de nacionalidad extranjera y se han cancelado 18 inscripciones como parejas estables en el registro oficial, al ser fraudulentas, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.

Según la misma fuente, la organización criminal desarticulada se dedicaba a manipular documentos públicos para coseguir permisos de residencia en territorio español por arraigo familiar o por vínculo con ciudadanos comunitarios.

Su modus operandi consistía en realizar la inscripción padronal conjunta de ciudadanos extranjeros con mujeres españolas, con quienes posteriormente formalizaban una pareja estable ante notario. Una vez inscritos en el Registro de Parejas Estables de Catalunya, utilizaban esta condición legal para iniciar expedientes de residencia bajo la figura de familiar comunitario o por circunstancias excepcionales de arraigo familiar.

La investigación ha podido constatar que muchas de las mujeres españolas presuntamente implicadas habían denunciado el robo o el uso indebido de su documentación, así como su empadronamiento sin consentimiento en domicilios en los que no residían habitualmente.

Ante estos hechos, se formó un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona que analizó la documentación notarial y los 135 expedientes de extranjería implicados. Asimismo, se practicaron 30 tomas de declaración a ciudadanas españolas identificadas como víctimas de posibles delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental o estafa, y se procedió a la cancelación de 18 inscripciones registrales de pareja estable fraudulentas.

Finalmente, se emitieron informes desfavorables y solicitudes de extinción de residencia a la Subdelegación del Gobierno, en función del estado de tramitación de cada expediente. Las 15 personas detenidas ya han pasado a disposición judicial.

Desde el consistorio subrayan que estas prácticas, además de vulnerar la legislación vigente, también instrumentalizaban a mujeres españolas como medio para acceder irregularmente a derechos residenciales.