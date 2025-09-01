La 'nueva' riera de Sant Simó de Mataró supera la prueba de las riadas antes de culminar el proyecto de renaturalización

Las obras de renaturalización de la riera de Sant Simó de Mataró, en el extremo norte de la ciudad, avanzan al ritmo previsto para que a finales de año el espacio se convierta en una gran zona verde de 19.000 metros cuadrados. Las últimas semanas, y también la última madrugada, las lluvias torrenciales han servido para "confirmar" que las protecciones del cauce se han hecho correctamente y que la riera está preparada para absorber riadas "ordinarias". El siguiente paso será la plantación de vegetación autóctona en los márgenes de la riera ―1.800 árboles, 20.000 arbustos y más de 5.000 metros cuadrados de hierbas―. Esto se hará en noviembre y mientras, los técnicos se centran en la extracción manual de rizoma para evitar el rebrote del mar de cañas que se retiró en la primavera.

Después de las intensas lluvias de la madrugada, el alcalde de Mataró, David Bote, ha visitado las obras de renaturalización de la riera, uno de los proyectos urbanísticos más importantes del mandato. "El cálculo del caudal está hecho correctamente y, por lo tanto, los dos niveles que señala el cauce y los laterales están bien calculados", se ha felicitado el edil.

El director técnico de las obras, Aleix Comas, asegura que los tests que ha soportado la riera las últimas semanas evidencian que el cauce es capaz de aguantar "el impacto" del agua en un contexto de cambio climático, con cada vez más episodios torrenciales y en una riera con una pendiente muy elevada.

El alcalde de Mataró, David Bote, junto al director técnico de las obras de renaturalización de la riera de Sant Simó, Aleix Comas / ACN

Para conseguirlo, en los últimos meses se han consolidado y mejorado las protecciones de rompeolas del cauce y se han generado rampas con rocas para "disipar la energía" del agua. También en los laterales de la riera se ha aplicado una técnica de muros de bioingeniería hechos con materiales naturales para favorecer el desarrollo de la vegetación autóctona.

En una segunda fase, se prevé que la futura zona verde de la riera de Sant Simó sea transitable a través de un camino que se habilitará junto al espacio agrícola de las Cinc Sènies para enlazar con una gran anilla verde alrededor de los límites de la ciudad. A la larga, esto obligará a hacer algunas expropiaciones de terrenos que existen junto al cauce.