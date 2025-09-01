Prohibido el baño en unas 30 playas del área de Barcelona por la mala calidad del agua tras las lluvias

La mala calidad del agua provocada por las lluvias de este pasado fin de semana ha obligado a prohibir el baño en una treintena de playas del área de Barcelona. Sólo en el Barcelonès y el Maresme, son exactamente 30 playas donde este lunes ha ondeado la bandera roja, tal y como ha informado en sus redes sociales Protecció Civil.

De esa treintena, diez playas son de Barcelona. Por ejemplo, las de Llevant, Sant Miquel o Sant Sebastià. También ha ondeado la bandera roja en otras importantes áreas del litoral barcelonés, como Badalona, Castelldefels, Viladecans o Gavà.

En el Maresme, la afectación ha llegado hasta las áreas de baño de Mataró, Calella, El Masnou, Montgat y otras poblaciones de la comarca. En total, vecinos de 16 ciudades 'maresmencas' han tenido que abstemerse del baño durante todo el lunes.