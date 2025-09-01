Historias de las Glòries (y V)
Misterios bajo tierra en Glòries: canales, una estación fantasma y cuatro grandes salas enterradas
Las curiosidades que se esconden debajo de la gran plaza: acueductos medievales, pasadizos, salas secretas y hasta una estación fantasma
David Martínez Herrada (@historiesdebcn)
¿Qué se esconde en las profundidades de Glòries? No es ningún secreto que el subsuelo de la plaza es como un gruyère, por donde pasan líneas de Rodalies y del metro, colectores y túneles viarios. Pero, más allá de estas infraestructuras, también se ocultan algunos tesoros enterrados.
Es el caso del Rec Comtal, la antigua acequia medieval que transportaba el agua del Besòs a Barcelona. En 2016, a la altura de la calle Dos de Maig, se descubrió un tramo del canal, que estaba cegado desde que los Encants se instalaron en esa parte de la plaza. Aunque el paso del Rec por Glòries era conocido, fue una sorpresa encontrar vestigios de otra canalización más antigua, lo que ha llevado a los arqueólogos a plantearse la existencia de una primitiva acequia andalusí, anterior a la condal.
Junto a los restos del Rec Comtal, por ahora cubiertos de nuevo, se levanta la antigua fábrica de paraguas y parasoles de Pío Rubert Laporta. Hace un siglo, este empresario era el mayor fabricante de paraguas de España. Rubert también tenía una tienda muy popular en la ronda de Sant Antoni, 66, donde vendía al detalle el género que producía en Glòries. La fábrica de paraguas, de estilo modernista, fue salvada in extremis del derribo por su valor patrimonial, aunque la singularidad del edificio no está en su apariencia externa, sinó en lo que no se ve.
Debajo del recinto industrial se extiende una red de túneles y pasadizos secretos, actualmente tapiados. Su origen es incierto, aunque posiblemente sirvieron como refugio durante la Guerra Civil, cuando la factoria cambió la producción de paraguas por el armamento, convirtiéndose en objetivo de los bombardeos. La fábrica, cerrada desde hace años, está pendiente de una rehabilitación para acoger la escuela Gaia.
Estación de tren fantasma
En las inmediaciones de Glòries también se esconde una de las estaciones fantasma más desconocidas de Barcelona. Entre Arc de Triomf y Clot-Aragó se encuentra la estación en desuso de Vilanova-Norte o Bifurcació-Vilanova. Su construcción formaba parte del Plan de Enlaces Ferroviarios de 1967, que proyectaba el cierre de las terminales de tren en superficie, como la del Nord (por entonces llamada Barcelona-Vilanova) y su reemplazo por estaciones subterráneas de paso.
El apeadero soterrado de Vilanova-Norte se construyó bajo la Meridiana, a la altura de la calle Pamplona. Tras cuatro años de trabajos, las obras de la estación se completaron en noviembre de 1974, incluyendo los pasillos de correspondencia con el metro de Marina. Sin embargo, por motivos desconocidos, nunca entró en servicio. La estación fue noticia en 2016, cuando se incendió uno de los andenes, que se había convertido en refugio para un grupo de personas sin hogar. Frente al Teatre Nacional de Catalunya todavía pueden verse las escaleras, hoy cercadas, de un antiguo acceso.
Cuatro 'habitaciones' sin uso... todavía
Pero este no es el único espacio fantasmal de Glòries. En la reciente urbanización de la plaza se construyeron unas grandes cámaras de unos ocho metros de altura, situadas entre los túneles de la Gran Via y la losa de la superficie. Este espacio, que se divide en cuatro habitáculos de entre 800 y 1.700 metros cuadrados, permanece actualmente cerrado y sin uso.
El anterior consistorio encargó a un grupo de arquitectos un estudio para explorar posibles usos ciudadanos de estas salas subterráneas. Entre las propuestas figuraban un aparcamiento para bicicletas, un invernadero, un umbráculo y una gruta subterránea. Sin embargo, el proyecto, como tantas iniciativas en Glòries, parece haber caído en el olvido.
