A 'manguerazos' contra el incivismo en una patrulla policial de Santa Coloma: "Buscamos el descanso vecinal"

Las cuatro gotas que cayeron a última hora de la tarde del 26 de agosto, lejos de refrescar el ambiente, acrecentaron el bochorno durante la noche en Santa Coloma de Gramenet. Con tal escenario, muchos vecinos de los barrios de Santa Rosa y el Fondo tomaban el fresco en las plazas, huyendo de las estrecheces y precaria ventilación de sus pisos. No en vano, estos dos barrios se encuentran dentro de los cinco kilómetros cuadrados más densamente poblados de Europa. Mal negocio para los vecinos de aquellas viviendas contiguas a las plazas de la ciudad que, de manera análoga a los que buscan el fresco en la calle, intentan dormir con las ventanas abiertas para que entre algo de fresco.

Es aquí, en la delicada intersección entre el derecho a ocupar libremente la vía pública y el deber de respetar el descanso de los demás y la normativa municipal, donde actúan los dispositivos 'CUBA', integrado por operativos nocturnos conjuntos de la Policia Local de Santa Coloma y la brigada de limpieza consistentes en desalojar las plazas en las que más personas se reúnen, para luego regarlas con agua.

Si bien la medida la tiró adelante la ahora consellera de Interior, Núria Parlon, durante la recta final de su etapa como alcaldesa la ciudad, ha sido bajo el mandato de Mireia González cuando estos dispositivos han cobrado más importancia: "Garantizamos que los operarios de limpieza puedan hacer su trabajo", explica el sargento de la Policía Local F. Hellín, que sintetiza la razón de ser de estos operativos declarando que "buscan asegurar el descanso vecinal con una respuesta transversal a sus quejas". EL PERIÓDICO acompañó a uno de estos dispositivos en su ronda nocturna, que transcurrió por tres plazas y se saldó con seis denuncias por consumir alcohol en la vía pública causando molestias a los vecinos.

Los agentes de la USIR y los operarios de limpieza de Santa Coloma ultiman los detalles del dispositivo, minutos antes de la medianoche / Jordi Otix

La ronda empieza en la plaza elevada que forma la estación de metro de Santa Rosa. Aquí las ventanas de las viviendas se encuentran a la misma altura que los bancos del espacio, que sobre la medianoche del martes al miércoles están repletos de gente: "A estas alturas de la noche ya hemos recibido tres llamadas de los vecinos, quejándose del ruido en esta plaza". La llegada imprevista del furgón de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la policía colomense hace inútiles los rápidos movimientos de algunos de los que ocupan la plaza, que intentan esconder bajo los bancos los botellines y latas de cerveza que están consumiendo. Los agentes levantan cuatro denuncias por consumo de alcohol causando molestias a los vecinos. Tampoco se salva el que ha lanzado el porro que estaba fumando al ver llegar a la policía: el olor a la marihuana le delata y el posterior registro al que le someten los agentes acaba con el hallazgo de sustancias estupefacientes, motivo por el cual se le interpone la denuncia correspondiente.

Dispositivo CUBA: Patrullaje nocturno en las plazas de Santa Coloma / Jordi Otix

"Una respuesta a las quejas vecinales"

Al otro lado del espacio, un numeroso grupo de menores juega en la zona de parque infantil, cuyo columpio ―muy oxidado―, emite un estridente sonido que reverbera en las paredes formadas por los edificios de viviendas que cierran la plaza. Mientras unos agentes se encargan de identificar y denunciar, otros convencen a los menores de que es momento de abandonar la plaza. Simultáneamente, la brigada de limpieza empieza a remojar a 'manguerazos' tanto el suelo como los bancos de madera. Así, como una pautada coreografía, policías y trabajadores municipales desalojan la plaza en unos 20 minutos. Una vez vaciado el espacio y acallado el columpio, el silencio nocturno reina en el lugar. Que todas las superficies estén empapadas disuade de volver a la mayoría.

Cabe recordar que la ordenanza de uso de la vía pública colomense no prohíbe estrictamente beber alcohol en la calle, pero sí sanciona el consumo si se puede probar que se causa molestias a los vecinos, o se ensucia la vía pública. El Ayuntamiento asegura que en lo que va de verano, ya son más de 150 las infracciones detectadas por la policía, que se traducen en "denuncias propuestas para sanción". El ya mencionado consumo de alcohol, pero también los gritos o peleas y el hecho de orinar en la vía pública son los motivos de sanción más recurrentes.

El Sargento F.Hellín durante el dispositivo CUBA en la plaza del metro de Santa Rosa, en Santa Coloma de Gramenet / Jordi Otix

Multirreincidencia

A medida que avanza la madrugada del martes y los más jóvenes se retiran ya a sus casas, por las calles y plazas empiezan a destacar viejos conocidos de los agentes, individuos que han sido detenidos decenas de veces: "Mira, ahí va 'fulanito'", se dicen, de agente a agente. Antes de dirigirse a la siguiente plaza, el argento F.Hellín advierte que se trata de un "punto caliente" donde se suelen reunir este tipo de perfiles. El dispositivo aquí funcionará de la siguiente manera: primero pasará por el lugar un vehículo policial no logotipado, que informará al resto de la situación de la plaza. La segunda 'pasada' será ya conjunta, y deberá actuar sin vacilación.

En este punto ―la plazoleta que forma la calle Mossèn Jacint Verdaguer frente al mercado del Fondo―, la afluencia de gente es menor que en la plaza de Santa Rosa, y apenas unas diez personas pueblan los bancos, algunas con la cerveza en mano. Sin embargo, la actuación policial no acorta sus tiempos. La identificación es más simple, pero el interés policial en intercambiar unas palabras con los individuos, conocidos multirreincidentes, es mayor. Aducen que el cierre de un cercano y "conflictivo" bar, pasada la medianoche, puebla el lugar de gente, causando molestias a los vecinos. Pese a las excusas presentadas, las dos personas que bebían cerveza y que habían dejado un montón de botellines vacíos en el suelo no se libran de la pertinente denuncia.

Patrullaje conjunto de la Policía Local y las brigadas municipales de limpieza de Santa Coloma de Gramenet para asegurar el descanso de los vecinos / Jordi Otix

Mientras se procede a la sanción, a lado y lado de la plaza vuelven a pasar individuos fichados por los agentes, la mayoría, montando sus patinetes. "El gran problema son los vehículos de movilidad personal (VMP)", señala el Sargento F.Hellín. La movilidad de un patinete eléctrico sortea con mucha menos dificultad que los vehículos policiales las calles empinadas, estrechas e intrincadas de Santa Coloma. No en vano, el furgón de la USIR es algo más pequeño que el que usan otras fuerzas policiales como los Mossos d'Esquadra: "Santa Coloma es una ratonera, con calles que cambian de sentido, donde es difícil maniobrar con la furgoneta ―declara un agente―, aunque, eso sí, el núcleo urbano se puede cruzar en cinco minutos, es una ciudad particular".

Las plazas quedan vacías y limpias tras el paso del dispositivo CUBA en Santa Coloma de Gramenet / Jordi Otix

La tercera plaza a la que se desplaza el operativo es la del Rellotge. Una patrulla de serenos se cruza en el camino para empezar su ronda. Su tarea es importante para el dispositivo CUBA, ya que pueden funcionar como una extensión 'de los ojos' de la Policía Local, de manera que si detectan presencia de personas que puedan estar causando molestias a los vecinos, avisan a los agentes. Justo antes de llegar, una patrulla de los Mossos que casualmente venía de la plaza advierte que la zona está "tranquila". En efecto, apenas un par de personas, también viejos conocidos, se sentaban en los bancos. Tras departir con la policía, y ante el riesgo de ser rociados por los manguerazos de la brigada de la limpieza, se pierden en la oscuridad de la madrugada: "Esta zona, en apenas unas horas, estará llena de personas dirigiéndose a su trabajo, y ha de estar limpia", sentencia el Sargento F. Hellín. A él, a sus agentes, y a la brigada de limpieza aún les quedan un par de horas rondando por las plazas de la ciudad.