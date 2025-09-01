Una persona apuñala a otra en una estación de metro de Badalona

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo apuñalamiento en Badalona en menos de una semana. Esta vez, los Mossos d'Esquadra investigan un incidente producido la noche de este domingo 31 de agosto en la parada de metro de Gorg (L2 y L10) de la cuarta ciudad catalana.

Una persona que no ha sido identificada acuchilló a un hombre dentro del vagón del suburbano, según ha avanzado 'Metropoli' y ha confirmado a EL PERIÓDICO la policía catalana, que informa de haber recibido un aviso hacia las 21:45 horas, alertando de la presencia de una persona herida por arma blanca en uno de los andenes de la mencionada estación.

Si bien el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pudo atender a la víctima, que fue trasladada al hospital y cuya vida se encuentra fuera de peligro, el presunto atacante pudo huir de la escena.

Los hechos se producen tres días después del apuñalamiento en el antiguo instituto B-9, que acabó con la vida de una persona y suscitó la petición del alcalde de reunirse con el presidente del Gobierno.

