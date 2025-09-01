El Govern destina 17 millones en un plan de choque para responder al aumento récord de usuarios del bus interurbano

Los usuarios del servicio de autobuses interurbanos de la Generalitat han aumentado un 17% desde 2019 hasta un máximo histórico de 82,6 millones de usuarios, una tendencia que se mantiene. Una parte de este incremento se ha debido a los problemas de la red de Rodalies, ya que los ciudadanos optan por otras modalidades de transporte, mientras que otra parte tiene su motivo por la huida de barceloneses de la capital debido a los altos precios de la vivienda. Para dar respuesta a este incremento, el Departament de Territori impulsa un “plan de choque”, tal y como lo ha presentado este lunes, con el que está reforzando las líneas con mayor demanda y poniendo en servicio otras nuevas muy reclamadas por el territorio. En total se invertirán 17 millones de euros en 62 nuevas mejoras hasta 2026. Del total, 7,5 millones se destinarán al refuerzo del transporte en Barcelona; 1,7 millones en Girona; 687.000 euros en Lleida; y 552.00 en Tarragona.

La línea expres.cat ha aumentado un 38% de usuarios desde 2019 y la línea Clic.cat, que da respuesta a servicios a demanda, un 43% desde 2022. La nuevas medidas buscan “evitar un colapso absoluto de algunas líneas y paradas donde la ciudadanía no podía ni entrar en el bus”, ha explicado la consellera de Territori i Canvi Climàtic, Sílvia Paneque. La consellera ha puesto énfasis en que el despliegue busca "llegar a cada municipio" para garantizar el equilibrio territorial, a la vez que mejorar la calidad del aire intentando evitar que los ciudadanos acaben optando por desplazarse en vehículo privado.

En la ampliación y refuerzo de los nuevos servicios, se está poniendo especial atención en el acceso de los estudiantes a la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universitat de Vic y los centros de secundaria y Formación Profesional de Tremp.

Nuevas líneas

Este lunes ha entrado en funcionamiento la nueva línea Hostalric – Universitat de Vic que conecta la comarca de la Selva con la capital de Osona y el centro universitario. Ofrecerá, en días laborables durante todo el año, tres expediciones por sentido, con horarios vinculados a los horarios de clase de los principales grados universitarios.

También este lunes han entrado en funcionamiento dos servicios que enlazan el Baix Penedès con Barcelona. Se trata de la línea El Vendrell – Barcelona, que ofrece cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables con entrada por la Avenida Diagonal, y de la línea Calafell – Segur de Calafell - Cunit – Cubelles – Barcelona, que ofrece cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables con entrada por la Gran Vía.

La nueva línea Pont de Suert – Tremp se pondrá en funcionamiento el 12 de septiembre. Es un nuevo servicio para facilitar los desplazamientos de ida y vuelta de los estudiantes de los centros educativos del Pallars Jussà y el Alta Ribagorça. Ofrecerá cuatro expediciones por sentido que circularán en período lectivo.

Aumento de expediciones

En Barcelona, el exprés e6 Vilafranca – Barcelona ofrece, desde este lunes, un total de 45 expediciones de ida y 43 de vuelta de lunes a viernes laborables. Son ocho nuevas circulaciones de ida y seis de vuelta.

El 8 de septiemre se pondrán en marcha una parte importante del nuevo refuerzo.

El exprés e5 Igualada – Barcelona dispondrá de 33 expediciones por sentido de lunes a viernes laborables, cuatro expediciones más por sentido que en la actualidad. El exprés e18 que conecta Sant Sadurní d’Anoia con Barcelona aumentará su frecuencia con seis nuevas salidas de ida y cinco de vuelta en horas punta en día laborable y tres más los fines de semana. El mismo día, el exprés e24 de Esparreguera a Barcelona también sumará tres expediciones más por sentido en día laborable; mientras que el exprés e27 de Sant Llorenç a Barcelona pasando por Gelida, que se incorpora a la red de buses Exprés.cat, sumará siete expediciones más por sentido hasta las 21 expediciones en día laborable.

La línea 865 entre Mataró y la UAB pasará de 11 a 14 expediciones por sentido; la que conecta Esparreguera y Martorell sumará cuatro nuevas circulaciones de ida y tres de vuelta; la que conecta Igualada y la UAB incorporará una.

El 15 de sepriembre, la e13 entre Mataró y Sabadell, sumará 10 expediciones entre Mataró y Granollers y entre esta ciudad y Sabadell añadirá otras cuatro.

(Seguirá ampliación)