El parque de la Riera de Canyadó de Badalona tendrá una nueva zona de juegos infantiles inclusivos

El parque de la Riera de Canyadó de Badalona tendrá una nueva zona de juegos infantiles inclusiva. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciado el comienzo de las obras de mejora del parque, que tienen un presupuesto de 340.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La nueva área contendrá elementos de juego para diferentes edades y capacidades, con diversidad de estímulos y posibles actividades. Estará iluminada, llena de vegetación y aislada del tráfico rodado y, además, uno de los cuatro areneros se ha diseñado de manera accesible para personas con movilidad reducida.

En total, se proyectan 15 elementos de juego, como columpios, toboganes, muelles, un elemento circular giratorio o una pared con pintura especial que sirve porque los niños dibujen, a modo de una pizarra. El parque de la Riera de Canyadó es un espacio verde urbano de más de 12.000 km², situado entre las carreteras B-500 y la C-31, en la riera del mismo nombre. El Ayuntamiento de Badalona señala que, antes de la existencia del parque, creado en el año 2000, "la riera suponía un corte importante en la trama urbana de la ciudad".

Los trabajos contemplan la transformación de la plataforma suroeste de la riera, que actualmente no tiene ningún uso determinado y presenta graves problemas de escorrentía del agua de lluvia. Se colocarán cuatro plataformas que modificarán la inclinación del sector, las cuales se unirán de manera externa e interna. Externamente, estarán conectadas por un camino pavimentado y accesible; e internamente, los elementos de juego como toboganes o puntos de escalada conectarán las diferentes plataformas. El AMB señala que la particularidad más destacada del proyecto es "la conexión poco habitual entre plataformas mediante taludes de madera, que se convertirán en elementos de juego y, además de toboganes, contendrán troncos y cuerdas para trepar".

Imágen virtual de cómo será la nueva zona inclusiva del parque de la Riera de Canyadó, en Badalona / Àrea Metropolitana de Barcelona

Así, el material utilizado mayoritariamente será la madera (en los elementos de juego, los muros y las vallas), lo que ayudará a integrar el espacio con el paisaje. La creación de esta nueva área de juegos infantiles irá acompañada de una renovación y mejora de la calidad ambiental y paisajística, con la sustitución de la vegetación actual por 17 nuevos árboles. Esta vegetación tendrá que servir para mejorar la biodiversidad, crear nuevos espacios de sombra y generar nuevas zonas de estancia y reposo.

La transformación ambiental también incluye el aprovechamiento del ciclo natural del agua, puesto que la lluvia se recogerá a través de zanjas drenantes y se conducirá hasta la riera para que drene de manera natural. La percepción de seguridad es uno de los otros ejes que se pretenden potenciar, con la instalación de farolas para favorecer el uso del parque en meses de poca luz. También se instalará una fuente de agua, señalización, bancos y papeleras.

Imagen virtual de la remodelación del parque de la Riera de Canyadó de Badalona / Àrea Metropolitana de Barcelona

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha remarcado que el nuevo espacio supone "un paso importante en la creación de espacios de juegos inclusivos y de áreas de recreo que sean accesibles para las personas con dificultades de movilidad, sin duda una de las asignaturas pendientes en Badalona desde hace años". Asimismo, ha añadido que la "transformación de este parque para todos los badaloneses es un ejemplo más de la recuperación que queremos hacer en todos los barrios de la ciudad, dejando atrás el abandono y la degradación que hemos sufrido durante los últimos años".