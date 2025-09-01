La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo

La Guardia Urbana de Barcelona ordenó detener las obras del Camp Nou este domingo al detectar que se estaba trabajando en una jornada para la que el Ayuntamiento no ha concedido permiso para que se siga con la reforma del estadio. Según ha informado la Cadena Ser y EL PERIÓDICO ha confirmado, agentes de la policía local comprobaron que unos operarios continuaban con las tareas de remodelación del estadio a lo largo de este domingo, sin contar con licencia para ello. Por su parte, el Barça también ha corroborado los hechos que han derivado en una multa contra Limak, la compañía encargada de la reconstrucción del recinto.

El ayuntamiento explica que la Guardia Urbana levantó acta al cerciorarse de que se estaban acometiendo labores en el Camp Nou sin autorización este domingo. El Barcelona dispone de una licencia por la que, desde finales de marzo pasado, puede extender el horario de las obras en el recinto deportivo desde las 08:00 horas del lunes a la medianoche del viernes al sábado, 112 horas seguidas sin pausa. También se le concede que el sábado sea jornada laborable entre las 10:00 y las 20:00 horas. En cambio, no se tolera que la rehabilitación del estadio se extienda también al domingo, la única jornada de la semana en que no se permite trabajar a ninguna hora en el coliseo barcelonista.

Constatada la infracción, la Guardia Urbana levantó una denuncia y detuvo las obras. El ayuntamiento recalca que las obras en el Camp Nou solo se paralizaron este domingo y este lunes se han podido retomar con normalidad, con la duda aún por resolver de cuándo el Barça volverá a disputar sus partidos en el estadio y si los permisos llegarán a tiempo para el encuentro de Liga, contra el Valencia, previsto para el fin de semana del 13 y el 14 de septiembre.

Por su parte, el Barça ha señalado que la denuncia por el incumplimiento de los horarios comportará una multa para Limak. El club ha explicado que se ha dirigido a la constructora para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.