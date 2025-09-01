Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: "Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita"

La Torre Glòries dejó de ser un edifico icónico de oficinas para convertirse también en el gran mirador de Barcelona desde su planta 30ª hace tres años. Desde entonces la han visitado más de 300.000 personas y el rascacielos ha entrado a formar parte de la gran liga mundial de miradores, la World Federation of Great Towers, que esta semana (del 1 al 5 de septiembre) celebra su convención anual en Barcelona. Aleix Pratdepàdua es el director de esa cúspide que corona la revitalizada plaza de las Glòries.

¿Qué condiciones hay que cumplir para formar parte de esa primera división de los miradores mundiales?

Para ser miembro de la World Federation of Great Towers debe ofrecer un mirador abierto al público de manera permanente, y estar ubicado en una torre icónica, no solo para los visitantes sino formando parte del imaginario y 'skyline' de la ciudad y que los residentes la sientan como tal. Las características arquitectónicas también lo han de hacer distintivo e identificativo del lugar. La altura solo es significativa respecto al resto de la ciudad, pero las vistas han de ser generosas. España está representada solo por dos, la de Glòries y la Torre de Collserola.

¿Cómo se decidió en 2022 abrir el edificio Torre Glòries al público?

Fue entonces cuando se quiso acercar esta construcción tan icónica y de la ciudad a sus habitantes con un mirador de 360 grados. Se abrió al público por primera vez desde la inauguración de la torre 2005.

¿Qué balance hace desde entonces?

Estamos muy satisfechos por la acogida tanto local como internacional. Barcelona no tenía un mirador oficial o emblemático, estaba un poco huérfana de este tipo de atracción. Por fin los barceloneses pueden acceder a un edificio así, y la valoración es muy positiva también por incluir temas de formación y educación con el relato del mirador. A nivel internacional es importante ofrecer a los visitantes un punto alto para ver toda la panorámica, y sobre todo desde un sitio tan estratégico como la plaza Glòries, que es el centro del área metropolitana.

¿Puede resumir ese relato a quienes no la han visitado aún?

Hay torres en otros países que apuestan por experiencias más emocionales, vivenciales o sobre la historia de la ciudad. Pero en nuestro caso es una invitación a ver Barcelona desde otra sensibilidad, abandonando la mirada contemplativa hacia una mirada consciente y responsable de lo que pasa en el entorno y en la metrópolis, sean provocadas por el hombre o naturales [en la planta -1 se explican interactivamente desde la vegetación autóctona o su riqueza marina, hasta el tráfico de vehículos o el de mensajes en redes sociales que circulan por la radiofrecuencia local]. El discurso está alineado con los retos de cambio climático y Agenda 2030 de la ONU, lo que es bastante insólito en una atracción como está y ha generado mucho interés internacional.

¿Cómo valora la afluencia de visitantes?

Desde que abrimos llevamos más de 300.000, que comparativamente con otras torres a nivel internacional es una cifra muy favorable. Es un espacio joven que necesita recorrido para irse consolidando y que forme parte del imaginario local e internacional como un sitio de visita obligada en Barcelona.

¿Qué perfiles y nacionalidades de visitantes tienen?

El público local supone del 45 al 55% de la entrada según la época del año, y si hay grupos de escuelas. A nivel internacional, los anglosajones, ingleses y toda Norteamérica son más sensibles a buscar estos puntos de vista. Y también los asiáticos. Por otro lado, en estos momentos tiene más peso el individual que los grupos. Pero también vamos entrando en los circuitos de agencias de viajes y grupos, no solo extranjeros sino también de toda Catalunya y España que vienen a la ciudad.

Aleix Pratdepàdua, en el mirador de la Torre Glòries, en la planta 30ª. / Bárbara Favant / EPC

¿Qué papel ha jugado la reurbanización del entorno de Glòries?

La nueva plaza ha comportado cambios muy notables de dinámica de flujos de personas que irán a más. Porque había como una barrera psicológica y física en la calle de Marina para el barcelonés que ahora se ha roto y superado. Y ahora desde aquí se reivindica la amplitud de Barcelona, desde ese punto hasta el río Besòs, una zona más discreta y silenciosa que tiene un papel importante. Y sobre todo en el barrio de El Parc i la Llacuna del Poblenou y en el distrito 22@ están pasando muchas más cosas de las que creemos en innovación y tecnología, y en cierto modo, Torre Glòries hace de mascarón de proa de toda esta nueva Barcelona del siglo XXI, que apuesta por esta mirada no solo al modernismo, que lo queremos mucho, pero la ciudad es mucho más.

¿Qué momento del día propondría usted a un barcelonés para descubrir la ciudad desde esta planta 30?

Por un lado está el horario y por otro las condiciones climatológicas. Las horas del atardecer son espectaculares, hay un rato en que el sol va bajando y desapareciendo y los colores de la ciudad van cambiando de naranjas a un sorprendente plateado hasta caer la noche. Pero además en momentos en que está nublado o lluvioso hay sorpresas con el paisaje, sea cuando el arcoiris cubre la ciudad o al contemplar tormentas eléctricas.

¿Qué supone para Barcelona ser el epicentro de esa reunión internacional?

Significa un reconocimiento sin precedentes, ya que representantes de las torres más icónicas del mundo, como la Torre Eiffel (París), el Empire State Building (Nueva York) o el Burj Khalifa (Emiratos Árabes Unidos), se desplazarán a Barcelona a una conferencia organizada aquí. Han confirmado asistencia 28 de las 53 que integran la federación. Es un reconocimiento no solo a la ciudad sino a la propuesta del mirador Torre Glòries que es insólita en cuanto a discurso. Y también supone darnos cuenta de que tenemos unos activos patrimoniales, como la arquitectura de la torre y otros edificios de la ciudad que no tienen parangón a nivel internacional y a veces está bien inocular este orgullo.

¿De qué se va a hablar estos días?

Vienen desde CEO a presidentes de las torres o incluso propietarios o sus representantes. La idea es generar un punto de encuentro, que sucede anualmente, para compartir las experiencias de las torres, que tienen unos denominadores comunes pese a ser distintas y estar en contextos distintos. Hay que definir e ir identificando diferentes materias y cómo cada uno soluciona los retos de comunicación, márketing, accesibilidad, gestión, operaciones, vínculos con la ciudadanía.... Hay entornos donde el público internacional es del 99%, y en otros es al revés.

¿Y cómo se atrae al público local?

Es muy importante porque al final es el principal prescriptor y este edificio en concreto está en Barcelona y los primeros que deben estar orgullosos de él son los barceloneses. En estos momentos hay diferentes beneficios con club Super 3, carnet de bibliotecas, promociones de todo tipo y para colectivos concretos... Y además los niños hasta 12 años tienen entradas gratuitas.