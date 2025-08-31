Manchan la fachada de la Sagrada Família para protestar por los incendios forestales

Dos mujeres activistas radicales de la plataforma Futuro Vegetal han sido detenidas este domingo por atacar con polvo tintado la fachada de la Sagrada Família de Barcelona, en una acción de protesta, supuestamente, por los catastróficos incendios forestales del mes de agosto.

Así la ha fundamentado la propia plataforma ecologista en redes sociales, en las que ha difundido un vídeo de su acción y la detección de las mujeres. Entre gritos de "Justicia Vegetal", las dos han lanzado bolsas de polvo tintado rojo en el Portal de la Fe de la basílica de Gaudí, la que da al lado montaña. El polvo ha manchado la columna de María, reconocible por estar asentada sobre la talla en piedra de una tortuga.

A las activistas, paradas en un principio por el propio servicio de seguridad del emblemático templo, se les ha requerido su documentación. La Guàrdia Urbana ha formulado contra las atacantes una denuncia administrativa con posibles sanciones de 600 euros por vandalismo.

En las redes sociales, Futuro Vegetal ha explicado que llevaba a cabo este atentado "para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano", y sosteniendo que la mayor parte de los siniestros forestales por fuego está relacionada con intereses ganaderos.

Futuro Vegetal se autodefine como "colectivo de desobediencia civil y acción directa". Sus miembros han realizado acciones de protesta que se caracterizan por manchar con pintura u otras sustancias o empapelar con pegatinas edificios, sedes administrativas o bienes. En mayo pasado, rociaron con pintura roja la fachada de los juzgados de Madrid, donde estaban siendo procesaos miembros de la organización por un atentado similar contra la fachada del Congreso de los Diputados cometido en 2023. La pasada primavera, dos miembros de este grupo pintaron también con pintura roja un jet privado en Ibiza. En otras ocasiones se han dirigido contra cadenas de comida rápida o intereses relacionados con la ganadería intensiva.