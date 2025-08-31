Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ecologismo radical

Manchan la fachada de la Sagrada Família para protestar por los incendios forestales

Activistas de Futuro Vegetal manchan la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra los incendios forestales

Activistas de Futuro Vegetal manchan la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra los incendios forestales

FV

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos mujeres activistas radicales de la plataforma Futuro Vegetal han sido detenidas este domingo por atacar con polvo tintado la fachada de la Sagrada Família de Barcelona, en una acción de protesta, supuestamente, por los catastróficos incendios forestales del mes de agosto.

Así la ha fundamentado la propia plataforma ecologista en redes sociales, en las que ha difundido un vídeo de su acción y la detección de las mujeres. Entre gritos de "Justicia Vegetal", las dos han lanzado bolsas de polvo tintado rojo en el Portal de la Fe de la basílica de Gaudí, la que da al lado montaña. El polvo ha manchado la columna de María, reconocible por estar asentada sobre la talla en piedra de una tortuga.

A las activistas, paradas en un principio por el propio servicio de seguridad del emblemático templo, se les ha requerido su documentación. La Guàrdia Urbana ha formulado contra las atacantes una denuncia administrativa con posibles sanciones de 600 euros por vandalismo.

En las redes sociales, Futuro Vegetal ha explicado que llevaba a cabo este atentado "para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano", y sosteniendo que la mayor parte de los siniestros forestales por fuego está relacionada con intereses ganaderos.

Futuro Vegetal se autodefine como "colectivo de desobediencia civil y acción directa". Sus miembros han realizado acciones de protesta que se caracterizan por manchar con pintura u otras sustancias o empapelar con pegatinas edificios, sedes administrativas o bienes. En mayo pasado, rociaron con pintura roja la fachada de los juzgados de Madrid, donde estaban siendo procesaos miembros de la organización por un atentado similar contra la fachada del Congreso de los Diputados cometido en 2023. La pasada primavera, dos miembros de este grupo pintaron también con pintura roja un jet privado en Ibiza. En otras ocasiones se han dirigido contra cadenas de comida rápida o intereses relacionados con la ganadería intensiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
  2. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  3. Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
  4. Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos
  5. La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona
  6. La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
  7. Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
  8. Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar

Manchan la fachada de la Sagrada Família para protestar por los incendios forestales

Manchan la fachada de la Sagrada Família para protestar por los incendios forestales

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado

El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado

Activistas de Futuro Vegetal manchan la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra los incendios forestales

Activistas de Futuro Vegetal manchan la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra los incendios forestales

Descubre las calles más bonitas de Barcelona

Descubre las calles más bonitas de Barcelona

El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras

El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras

La Torre Glòries cumple 20 años como uno de los grandes símbolos de Barcelona

La Torre Glòries cumple 20 años como uno de los grandes símbolos de Barcelona