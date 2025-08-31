Descubre las calles más bonitas de Barcelona

Barcelona es una de las ciudades más visitadas del mundo y no es para menos: su proximidad al mar, sus monumentos históricos y sus bonitos edificios la han consolidado como uno de los destinos favoritos para millones de turistas al año.

De hecho, en 2024 la capital catalana recibió un total de 15,6 millones de visitantes, según el Observatori del Turisme a Barcelona.

Una belleza desconocida

Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los resultados turísticos del mes de julio revelan que Barcelona sumó un total de 906.522 viajeros alojados en hoteles , lo que supone un crecimiento del 5,58% respecto al mismo mes en 2024.

Es más, edificios históricos como la Sagrada Família recibieron más de 4 millones de habitantes en 2024, superando los últimos récords de afluencia.

No obstante, existen otros lugares en la capital catalana que guardan una belleza extraordinaria: Barcelona esconde callejones que destacan por su estilo modernista y que hasta los propios ciudadanos desconocen.

Las calles más bonitas

Carrer Tubella Una de las calles más bonitas es el Carrer Tubella, que desemboca en el Passatge Tubella, un lugar de casas unifamiliares construidas a partir de 1925 donde vivían los obreros de las fábricas de Sants y Les Corts. La unidad estilística de las fachadas con toques ingleses, junto a sus jardines delanteros, crean un paisaje difícil de ver en las construcciones más modernas. Las viviendas fueron financiadas por el propietario del terreno Joan Tubella, que compró los terrenos y los dividió en 38 parcelas. Una vez edificadas las vendió a plazos entre obreros especializados de las fábricas del entorno.

Passatge de Tubella (Barcelona) / Ajuntament de Barcelona

Carrer de la Volta dels Tamborets La siguiente calle es el Carrer de la Volta dels Tamborets, situada en el corazón del histórico barrio del Born. Destaca por sus arcos de volúmenes medievales y por las paredes de piedra y los balcones de hierro forjado que transportan a una época pasada. Además, las plantas que decoran el paisaje junto a las boutiques independientes y los talleres artesanales lo convierten en uno de los rincones más acogedores del barrio.

Carrer de la Volta dels Tamborets (Barcelona). / Wikipedia

Carrer Major de Sarrià Si se busca una calle peatonal con menos afluencia de personas, el Carrer Major de Sarrià es ideal. Con el paso del tiempo, la vía se ha convertido en uno de los ejes comerciales de barrio más demandados de Barcelona. En el epicentro se encuentran pequeños comercios, locales y edificios que lo dotan de un espíritu y vitalidad típicos del pueblo que fue antes de la llegada del Ferrocarril en 1869 y su posterior anexión a Barcelona en 1921.

Carrer Major de Sarrià (Barcelona). / Ajuntament de Barcelona

Carrer de Enric Granados Para tomar algo evitando el estruendo de la ciudad, el Carrer de Enric Granados es perfecto. Es la calle del Eixample que tiene más terrazas: el 60% de los locales tienen una, de hecho, hay más terrazas que bloques de pisos de vecinos, según datos del Ayuntamiento de Barcelona. Es la calle de los primeros locales más 'hipsters' de la ciudad, como la hamburguesería ‘El filete Ruso’ o ‘Auto Rosellón’.

Carrer d'Enric Granados (Barcelona). / Archivo

Calle Iberia Detrás de las cocheras de Sants se encuentra la calle Iberia, un desvío de casas antiguas y no muy altas que sale de la calle Olzinelles y que nos lleva a la Plaça Ibèria. Es como un pequeño pueblo que se esconde muy cerca de la transitada calle de Sants, donde podremos disfrutar de Can Violí, una tranquila terraza alejada del tráfico. El pequeño local, situado junto al peculiar edificio de la Societat d’Artistes (AIE), nos hace sentir lejos del alboroto de la gran ciudad.

Carrer Ibèria (Barcelona). / Ajuntament de Barcelona

Carrer Verdi Carrer Verdi se ha posicionado como una de las vías más importantes que se pueden encontrar en el barrio de Gràcia. A lo largo de sus poco más de 1.300 metros, alberga una importante oferta de restauración, de ocio y de cultura. Entre los diferentes locales que acoge, destaca la librería Taifa, que contiene una de las colecciones literarias más extensas, además de sus característicos Cines Verdi, uno de los clásicos de la ciudad que todavía respeta las películas en versión original.

Carrer Verdi (Barcelona). / Facebook / Visit Barcelona

Estos son solo unos pocos ejemplos de las calles que se adentran en Barcelona, pero callejeando por la capital catalana se encuentran miles de rincones fotogénicos perfectos para presumir de la estancia en la ciudad.