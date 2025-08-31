Cultura
Barcelona inicia una nueva edición de 'Los museos te esperan' para la gente mayor
De los 38 museos que participan en este nuevo ciclo, 19 están en Barcelona y otros 19 fuera, mientras que de las 80 actividades 60 se desarrollaran en la capital catalana y otras 20 fuera.
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El Ayuntamiento de Barcelona comenzará el próximo mes de octubre una nueva edición de la iniciativa 'Los museos te esperan', que acerca a las personas mayores que son usuarias de centros municipales y del Servicio VinclesBCN a estos espacios culturales.
En esta edición, la quinta, que durará hasta el próximo mes de junio, participan un total de 38 museos con una propuesta de 80 actividades, tanto en formato presencial como virtual, a las que podrán sumarse unas 1.000 personas, según informa este domingo el consistorio en un comunicado.
Entre uno y cinco euros por entrada
Las actividades virtuales serán gratuitas, mientras que las presenciales tendrán un coste que oscilará entre uno y cinco euros.
De los 38 museos que participan en este nuevo ciclo, 19 están en Barcelona y otros 19 fuera, mientras que de las 80 actividades 60 se desarrollaran en la capital catalana y otras 20 fuera.
Las actividades no siguen un hilo conductor, sino que cada espacio ha desarrollado su propia propuesta, como recorridos virtuales, talleres con objetos antiguos, juegos de memoria o diálogos a través de obras para promover la conversación entre los participantes.
En cuanto a las novedades de esta edición, destacan que este proyecto se consolida para los próximos cuatro años y que cinco museos más se han sumado a esta propuesta, lo que supone un incremento de la oferta destinada a la gente mayor.
El ciclo 'Los museos te esperan' surgió como una iniciativa de la Mesa de Trabajo de Museos y Accesibilidad, y actualmente es una colaboración entre el Ayuntamiento, la Mesa de Museos y Accesibilidad y la Red de museos locales de la Diputación de Barcelona.
- Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
- Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos
- La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar