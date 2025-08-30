"Venimos a refugiarnos": la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano

Con los termómetros por encima de los 30º, los chapuzones en la piscina aparecen como una de las mejores alternativas para escapar del calor asfixiante. En L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), la piscina exterior del complejo deportivo de L'Hospitalet Norte funciona como un oasis en mitad de un paisaje donde reinan el asfalto y el cemento. “Me gusta esta piscina porque cubre menos y es más grande”, apunta Trina, vecina del barrio de Bellvitge de 60 años que explica que, durante el verano, ha cruzado la ciudad de punta a punta, muchas veces en compañía de sus nietos, para "refugiarse" en la piscina del norte de la ciudad.

La mayoría de los asistentes entrevistados provienen de barrios de la zona norte de L’Hospitalet, como Collblanc, la Torrassa, Pubilla Cases, La Florida o Can Serra. Distritos que incluyen entre sus márgenes los dos kilómetros cuadrados más densamente poblados de toda Europa.

Además, L’Hospitalet es también, entre los municipios catalanes de más de 40.000 habitantes, la ciudad con menos piscinas por habitante: una por cada 4.022 personas. Es por ello que, pese a que el complejo deportivo queda algo aislado al ubicarse por encima de la zona de Can Rigalt, en la frontera con Esplugues y Barcelona, muchos vecinos de la ciudad peregrinan hasta este complejo deportivo para refrescarse.

Colas para acceder al complejo deportivo L'Hospitalet Nord. / Jordi Cotrina

Nieves, de 52 años y vecina del barrio de La Florida, señala que acude “a menudo” a la piscina del complejo deportivo de L’Hospitalet Norte porque la única alternativa municipal con piscina exteiror que existe, la del recinto del Club Natació L’Hospitalet, es más pequeña y menos accesible que la de Pubilla Cases. Eso sí, matiza que prefiere venir hacia las 12 horas porque hay menos gente: “Algunas veces se llena mucho”.

Vulnerabilidad al calor

Por su parte, Sara, de 38 años y vecina de Pubilla Cases, dice que prefiere las piscinas cubiertas municipales porque “hay menos gente y más control”, pero como varios de estos equipamientos cierran durante algunas semanas del verano por mantenimiento acude al recinto de L’Hospitalet Norte porque la ciudad cuenta con “pocos sitios para refrescarse”. No es que proteste por esos cierres por mantenimiento y dice que entiende la necesidad de preparar los equipamientos para la vuelta de las vacaciones, pero lamenta no disponer de más opciones.

Es por ello que, remarca, cuando viene lo hace a partir de las 17 horas, dado que antes, sobre todo en momentos de olas de calor, hay mucha más gente. También Xavier, de 57 años y vecino de Collblanc, procura evitar la hora crítica —en torno a las 16 horas— para meterse antes en el agua y nadar más tranquilo, dado que no hay un canal específico para hacer natación y, cuando hay mucha gente, la práctica deportiva se complica.

Como ya publicó este diario a partir de datos del Catastro, para poner en perspectiva la situación de L’Hospitalet, después de esta, las siguientes ciudades con más habitantes por piscina son El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, y Barcelona: las tres superan los 1.000 habitantes por piscina, pero quedan muy lejos de las cifras de L'Hospitalet (4.021,98 habitantes por piscina), que duplica a la segunda, El Prat (1.912,65).

A esta singularidad se le suma un factor de riesgo añadido. L'Hospitalet destaca también por ser, por detrás del distrito barcelonés de Ciutat Vella, la ciudad metropolitana con una proporción de población más elevada residiendo en zonas altamente vulnerables: un 50,1%, lo que equivale a cinco de cada diez vecinos de la segunda ciudad más poblada de Catalunya —concretamente, unos 133.079 habitantes, cifra el estudio del Institut Metròpoli 'La calor en un futur: Índex de vulnerabilitat al canvi climàtic (IVAC)' (2022)—.

Acceso a la piscina del complejo deportivo LHospitalet Nord. / Jordi Cotrina

Opción espaciosa y económica

Aunque la piscina tiene una capacidad máxima en torno a las 1.500 personas, responsables del servicio comentan que mantienen el aforo en unas 1.200 para que la piscina no pierda esa condición de refugio climático y asegurar que todo el mundo cuenta con espacio suficiente. Esto ha supuesto, sin embargo, que, en días de olas de calor y, sobre todo, en algunos días del mes de julio, haya habido colas para acceder a la piscina de hasta alrededor de 300 personas, tal y como explican encargados del equipamiento. En días más frescos, aunque cientos de personas se congregan también en el complejo, el aforo no se completa y las colas disminuyen de forma radical.

Pese a ello, es habitual que algunos grupos se acumulen también para comprar una entrada a partir de las 16 horas, cuando el precio de la entrada se reduce a casi a la mitad. Grupos de adolescentes familias enteras con juegos, toallas al hombro y neveras portátiles se acercan a pie, en coche o moto hasta la piscina a diario. El motivo por el que las 16 horas sean la hora punta es que la entrada es barata. Y de 8 euros por adulto pasa a costar 4,50.

Alexander, de 43 años y vecino de Can Serra, es uno de estos padres que acude al recinto acompañado de toda la familia. Señala que solían ir más a la piscina del Club Natació L’Hospitalet, pero que su mujer empezó a optar por la L’Hospitalet Norte y que ahora acude cada año porque “es muy amplia y, aunque hay mucha gente, también hay mucho espacio".