Tallers, la calle comercial del Raval que ya casi cotiza a precios del Gòtic en Barcelona

El reciente cierre de Discos Revolver en la calle de Tallers no solo ha bajado una persiana histórica del barrio del Raval, sino que ha puesto de nuevo en el punto de mira la acelerada transformación del comercio del centro de Barcelona y su tendencia hacia el monocultivo turístico. Las marcas autóctonas o pequeños emprendedores no pueden asumir unos alquileres que se disparan cada vez que se extingue un antiguo contrato, de modo que la oferta comercial tiende a la globalización. Tallers, por la proximidad a la plaza de Catalunya y la Rambla se ha erigido en la calle más cotizada del barrio (dejando aparte el perímetro-frontera que dibujan una acera de Pelai y de la Rambla), con rentas más similares a las del Gòtic. En estos momentos, los nuevos alquileres comerciales de 3.000 a 5.000 euros son comunes sobre todo en el tramo 'bueno' --más cercano a la Rambla--, lo que limita la tipología de inquilinos.

Persiana bajada de Discos Revolver, el pasado jueves. / Jordi Otix / EPC

El vial es uno de los más singulares del barrio, por su ubicación estratégica y su tradición de especialización comercial. Ir allí a comprar discos o instrumentos era para muchos barceloneses un ritual. Esta oferta ha perdido fuelle en la última década, desde el doloroso cierre de Disco Castelló hasta la despedida en julio de Discos Revolver (aunque prosigue Revolver Records, de distinta propiedad), entre otros ejemplos. Ahora quedan dos de instrumentos musicales y tres de vinilos. En una de las primeras explican que el turismo compra menos este tipo de artículos, y que aumenta la tendencia de "mirar, tocar, y luego comprar online" y recibir el género en casa. Agregan que a cada cierre y renta acrecentada llegan comercios menos enfocados al barcelonés.

Una de las tiendas vintage de la calle de Tallers. / Jordi Otix / EPC

El segmento más potente del momento en Tallers es ahora la moda vintage, con más de una decena de propuestas, pese al cierre destacado de la marca Flamingo, por motivos empresariales. En algunas de ellas relatan a este diario que las ventas de este tipo "van bien" y que los viajeros tienen un papel destacado en su facturación. Jordi Bordas, gerente del Eix Comercial Raval, destaca que precisamente la especialización es el gran flotador del comercio en la zona. Ofrecer una oferta distintiva y con poder de atracción. Pero alerta del fenómeno que vive Tallers, donde "fondos e inversores compran los locales que quedan vacíos, y luego suben los alquileres", contagiados sobre todo por la Rambla y la afluencia de paso. Y eso que critica que tras la última reurbanización de Pelai se recortó el horario solo peatonal de Tallers (antes desde las 11h y actualmente desde las 13h) lo que opina que ha perjudicado al flujo de potenciales clientes.

El termómetro de los precios

Si en algunas calles cercanas del Raval se encuentran locales a 800 euros al mes, en este eje es frecuente que los nuevos precios oscilen entre 3.000 y 5.000 euros, por locales de entre 50 y 120 metros cuadrados en la mayoría de ocasiones. Fuentes del área de Retail de Engel & Völkers apuntan que Tallers es la calle (interior) más cotizada en el barrio, y que su comportamiento comercial es comparable al Gòtic, aunque los precios no alcancen los de la calle justo al otro lado de la Rambla, Santa Anna, que ya pertenece a este último.

Uno de los pocos establecimientos de proximidad de toda la vida en Tallers. / Jordi Otix / EPC

Estiman que en estos momentos los precios de venta de locales comercials en Tallers se sitúan entre 6.000 y 8.000 euros el m2, y los de arrendamiento están entre 60 y 80 euros el m2, con determinadas ubicaciones que pueden llegar a los 100 euros por metro cuadrado. Así, las cifras más altas se producen en el tramo de Jovellanos a Rambla, mientras que en el tramo que desemboca en la ronda de Sant Antoni son mucho más asequibles, porque tienen menor paso y se alejan del corazón comercial de Ciutat Vella.

La misma fuente también destaca que algunos operadores que no pueden abrir negocios en la Rambla por la moratoria que afecta a todo tipo de nuevas licencias (excepto usos culturales) hasta que se apruebe el nuevo plan de usos, optan por calles perpendiculares, como Tallers.

Uno de los establecimientos de discos que se mantienen en la calle de Tallers. / Jordi Otix / EPC

Esta inmobiliaria tiene precisamente anunciados en portales inmobiliarios dos locales de obra nueva en este eje, donde se indica que uno mide 95 m2 y el otro 60m2. Juntos cuestan 1.050.000 euros, lo que siendo una cifra alta supone una tercera o cuarta parte de lo que cotizarían en caso de estar en plena Rambla. Desde Engel & Völkers destacan que ambos han desatado gran interés y tienen varios candidatos. Por cierto que allí mismo se venden pisos nuevos a 800.000 euros.

Otro local en alquiler de tamaño pequeño que se anunciaba a 4.500 euros acaba de ser alquilado, informa otra agencia. No es que haya lista de espera por desembarcar en Tallers, pero si un interés claro que hace que los relevos suelan ser bastante fluidos. Pese a que en algunas tiendas de toda la vida aseguran que con la actual facturación la oferta de proximidad solo puede seguir adelante cuando es propietaria del inmueble.

El repertorio comercial de Tallers incluye también en su podio una nutrida oferta de bares y restaurantes, cuyas licencias a la hora de los traspasos son especialmente cotizadas porque Ciutat Vella no concede más en ese ámbito. Un puñado de súpers, algunas tiendas de suvenirs, varias de bisutería y de regalos claramente enfocados al viajero, de manicuras, de telefonía y unas pocas moda --en claro descenso, según apunta Bordas-- completan la ruta, mientras que el comercio autóctono de siempre es cada vez más residual. La tendencia es también a que los relevos en la restauración tiendan al 'fast food' de más o menos calidad, con operadores dispuestos a pagar los alquileres al alza, mantiene el representante de los comerciantes.

El riesgo de esos precios es que las persianas bajadas duren más de lo necesario. Y para muestra, el caso del bar Kasparo, en la cercana plaza de Vicenç Martorell, que tras su cierre hace unos meses espoleado por un gran aumento de la renta, sigue sin uso. En realidad, varios sintecho han encontrado un efímero 'hogar' bajo su porche a falta de actividad comercial.