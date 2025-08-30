Afectación en el servicio
Renfe cancela trenes de la R2 de Rodalies por una incidencia entre Bellvitge y El Prat
Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona
Óscar Puente: "Con Rodalies hay que mantener la calma"
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Renfe ha cancelado este sábado por la tarde algunos trenes de la línea R2 de Rodalies de Catalunya por una incidencia entre las estaciones de Bellvitge-Gornal y el Prat de Llobregat.
Concretamente, se suprimen los trenes con origen o destino Vilanova i la Geltrú. Para compensarlo, los convoyes que salen o tienen que llegar a Sant Vicenç de Calders se detendrán en todas las paradas, incluso en las que normalmente no hacen, informa ACN.
Según ha informado Renfe, la incidencia en la infraestructura afecta a las estaciones de Bellvitge-Gornal y el Prat de Llobregat y los técnicos de Adif ya están trabajando para solventarla.
- Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
- Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos
- La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Cinco estaciones de la L4 del metro de Barcelona reabren el lunes 1 de septiembre