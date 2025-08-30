Renfe cancela trenes de la R2 de Rodalies por una incidencia entre Bellvitge y El Prat

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tren de Rodalies.

Un tren de Rodalies. / ZOWY VOETEN

Renfe ha cancelado este sábado por la tarde algunos trenes de la línea R2 de Rodalies de Catalunya por una incidencia entre las estaciones de Bellvitge-Gornal y el Prat de Llobregat.

Concretamente, se suprimen los trenes con origen o destino Vilanova i la Geltrú. Para compensarlo, los convoyes que salen o tienen que llegar a Sant Vicenç de Calders se detendrán en todas las paradas, incluso en las que normalmente no hacen, informa ACN.

Según ha informado Renfe, la incidencia en la infraestructura afecta a las estaciones de Bellvitge-Gornal y el Prat de Llobregat y los técnicos de Adif ya están trabajando para solventarla.

