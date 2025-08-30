Nuevas actividades en plazas de Barcelona buscan devolver espacios turísticos a los vecinos

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha desde este sábado una nueva tanda de actividades vecinales en los espacios con mayor afluencia turística, dentro del programa 'Jugamos en las plazas', con el objetivo de preservar los usos ciudadanos. En el punto de mira figuran la Sagrada Família y el área de la Rambla y entornos, con gran afluencia de visitantes. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 72.500 euros hasta febrero de 2026.

En un comunicado, el consistorio informa de que la nueva programación se "enmarca dentro de la estrategia municipal para profundizar en la gestión turística mediante los Espacios de Gran Afluencia (EGA) con el principal objetivo de preservar los usos vecinales de determinadas zonas de la ciudad".

Se busca dinamizar los entornos de algunos EGA proponiendo una serie de actividades de juego para "potenciar el espacio público como espacio educador y favorecedor del desarrollo integral y saludable de niños y adolescentes en el marco de uno de uso familiar y vecinal", dirigidas a todas las edades, detalla.

Al generar nuevos usos sociales y comunitarios en dichas zonas se quiere consolidar una oferta alternativa para el barcelonés, que vaya más allá de un enfoque orientado principalmente al visitante.

Las actividades se organizarán en los jardines de la plaza de la Sagrada Família, dentro de la EGA Sagrada Familia, y en dos espacios más del EGA Rambla: la plaza Reial y los jardines Voltes d'en Cirés, que en total acogerán 61 sesiones hasta febrero próximo.

El plan de este fin de semana

Este fin de semana se inicia con actividades por la mañana en los Jardines de la Sagrada Família y por la tarde en la plaza Reial y continuará con la programación de nuevos planes durante todos los fines de semana.

La propuesta se inició hace un año y ahora se pretende profundizar en una mejor gestión del fenómeno turístico.

Es una de las apuestas de la Medida de gobierno para la Gestión Turística 2024-2027 y del Plan Barcelona Impulsa, que prioriza la gestión de turismo para equilibrar este ámbito con la vida cotidiana de los residentes. El ayuntamiento quiere que la urbe sea "un referente en la gestión, la ordenación, la financiación y el retorno social de la actividad turística.

Entre otros ejemplos al respecto, destacan la prohibición de las viviendas de uso turístico (HUT) a partir del 2028 o el recargo sobre el impuesto turístico que ha permitido ingresar a las arcas municipales untamiento unos 106,5 millones de euros en 2024 y que posibilita llevar adelante proyectos con retorno a la ciudadanía.