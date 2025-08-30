La población flotante y la soledad adulta empujan a un 'boom' de 'apps' para hacer amigos en Barcelona

Barcelona vive toda una revolución poblacional, con un constante relevo de vecinos. Los nuevos residentes buscan oportunidades para conocer a gente con la que trabar amistad. Y muchos barceloneses de cuna, al llegar a la vida adulta e incluso aún en la etapa juvenil, se ven también con la necesidad imprevista de ampliar su círculo social y lidian con la soledad no deseada. El terreno estaba abonado, pues, para un 'boom' de aplicaciones y proyectos empresariales en Barcelona orientados a poner en contacto personas que buscan con quién compartir el tiempo libre. En contraste con la decadencia de las aplicaciones para ligar, las plataformas para hacer amigos viven un momento de esplendor.

Wemigo es un caso paradigmático de este auge. Nació hace cinco meses. Pagando una membresía de 15 euros mensuales, un algoritmo analiza el carácter y aficiones de los usuarios y planifica quedadas semanales. De esta forma, los usuarios no tienen que preocuparse por la organización, sencillamente tienen que informar de si van o no van a asistir al evento de la semana, que siempre es diferente: puede ser una cena, una clase de yoga en la playa, juegos recreativos… Después de la actividad, los usuarios envían un 'feedback' para valorar la conexión con cada persona del grupo y el algoritmo utilizará esta información para formar los grupos la siguiente semana.

App Wemigo, en la que se informa al usuario sobre un nuevo evento. / Wemigo

Anna Panetta, fundadora de Wemigo, se mudó a Barcelona hace cinco años, y explica que "conocía a mucha gente, pero sentía que no tenía amistades profundas, de esas con las que sientes una conexión de verdad". “Vivimos en un mundo con más opciones que nunca para conocer gente y esto hace más difícil encontrar relaciones de calidad”, valora. A esta paradoja atribuye justamente el auge de proyectos destinados a connectar barceloneses: “Claramente hay un 'boom' y nosotros formamos parte de él".

Otro proyecto nacido de forma similar es City Girls, aunque este es solo para chicas. “Es una forma de crear un espacio seguro y estar rodeada de mujeres con intereses similares facilita crear vínculos”, según explica la fundadora del proyecto, Fernanda Grace. Ella se mudó a Barcelona justo antes de la pandemia y cuando se levantaron las restricciones, se seguía sintiendo muy sola. Así que preguntó en abierto por redes sociales si alguien se apuntaba a dar un paseo por la playa y luego a hacer un café. El primer día fueron siete personas. El segundo eran 52. A través de la 'app' Luma, en la que los usuarios pueden crear eventos (clubs de lectura, encuentros linguísticos, etc), City Girls propone actividades como paseos, 'coworkings' improvisados en cafeterías, paddlesurf o visitas a museos. Dentro del proyecto, también existe City Dogs, con planes para que las ‘dog moms’ puedan incluir a sus 'hijos peludos' en su tiempo de ocio.

“No creo que se trate solo de un 'boom' de aplicaciones. Creo que, en general, los seres humanos estamos deseando conectar socialmente, y ahora la gente es más consciente de esa necesidad”, explica Fernanda. Además, considera que “Barcelona es una ciudad que acoge las ideas": "Si organizas un evento de escritura, entre 10 y 20 personas querrán unirse. Lo mismo que pasa con los clubs de running”.

Encuentro de coworking de City Girls en el Hotel Borneta de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Anna Bilych es la fundadora de Les Amis, una plataforma también para mujeres exclusivamente. Por 40 euros al mes, organiza actividades en grupos pequeños teniendo en cuenta los intereses de cada usuaria. “Es un enfoque impulsado por la tecnología, pero centrado en lo humano”, explica la impulsora. Bilych afirma que “la gran población de expatriados y trabajadores remotos, el auge de los estilos de vida individuales y los viajes en solitario, y una creciente conciencia sobre cómo la soledad afecta la salud mental” han llevado al auge de las apps y webs para hacer amigos.

Ella misma ha vivido en varias ciudades: Tallin (Estonia), Dublín (Irlanda) y Barcelona. “Muchas personas se dan cuenta de que hacer amistades siendo adulto es difícil, especialmente después de la pandemia, y están activamente buscando herramientas que les ayuden”, constata. Les Amis está disponible en Madrid, Ámsterdam, París, Milán, Berlín, Zúrich, Estocolmo, Múnich, Copenhague y Austin (Estados Unidos). En comparación con estas capitales, Bilych considera que Barcelona “es una ciudad vibrante y social” pero “fragmentada": "Muchos círculos sociales son muy cerrados o se forman en torno a una única lengua o cultura compartida”. “Quienes acaban de llegar o no tienen una red local, pueden sentirse solos", avisa.

Mate App es otra aplicación que usa un algoritmo para conectar personas con gustos e intereses similares, pero en este caso, son los mismos usuarios los que tienen que tomar la iniciativa para hacer planes con los demás. “Uno de cada cuatro jóvenes se siente solo: queremos que cada persona salga de cada evento con al menos tres nuevos amigos”, afirma Carlos, uno de los creadores de la 'app', que también explica que otro objetivo de Mate es “luchar contra las pantallas para que la gente salga a la calle y cree relaciones reales”. Según Carlos, uno de los beneficios de los planes para hacer amigos es que "quita la presión que tienen las apps para ligar" y "permite que gente con pareja pueda participar".

¿Quién se descarga una 'app' para hacer amigos?

Aunque el ‘target’ de Mate App es gente de 20 a 28 años, Carlos asegura que la mayoría de los usuarios tiene de 30 a 50 años. De la misma forma, los usuarios de Wemigo van de los 25 a los 40 años, lo que tampoco formaba parte de la estrategia de Wemigo, confiesa su fundadora: “No era lo que esperaba, pero tiene mucho sentido. Hay muchas opciones para socializar cuando eres universitario y para salir de fiesta; pero cuando te haces mayor, todo eso se vuelve más difícil”. Lo que tienen en común también los usuarios de Wemigo es que “hay una intencionalidad de hacer amigos y crear conexiones”, añade.

Encuentro en el bar Anís de la Barceloneta después de una sesión de deporte. / Laia Carpio Fusté

Según Anna Bilych, la “participante típica” de Les Amis “es una mujer internacional, a menudo expatriada o nómada digital”, aunque alrededor del 40% de las usuarias son locales en cada ciudad donde opera Les Amis. Bilych añade que la mayoría tiene entre 25 y 38 años y “trabaja en industrias creativas, tecnología, marketing, 'startups' o como 'freelance'”.

Más allá de la edad y el perfil ‘expat’, Anna, de Wemigo, afirma que “hay dos tipos de extranjeros: los que están aquí temporalmente pero se irán, y los que se quedarán”. Desde su app, intentan crear relaciones duraderas entre los usuarios que viven en Barcelona sin planes de mudarse a corto plazo.

Así es un encuentro organizado vía 'app'

EL PERIÓDICO ha asistido a uno de los encuentros de Wemigo este verano, en el que un grupo de ocho personas fueron a una clase de deporte en la playa de la Barceloneta y después, a hacer un 'brunch'. Beto, de México, explica que cuando llegó a Barcelona, iba a eventos para conocer gente y al final “o se convertían en un ‘networking’ o conocía a gente que se iba en poco tiempo”. En cambio a través de la 'app', ha “creado una comunidad”. Cuando celebró su cumpleaños al día siguiente del evento, prácticamente todos los asistentes eran de Wemigo. Por otro lado, Jaume, autóctono, se apuntó a Wemigo para conocer a más gente, ya que “llega una edad en la que los amigos de la infancia se distancian”. Jaume también destaca que en Wemigo “el plan está organizado, y tú solo tienes que ir”, y añade que "es una forma de salir de casa y de la rutina".

A pesar de que las ocho personas que asistieron a la actividad venían de continentes distintos, demostraban una gran afinidad. En parte, esta se consiguió durante la hora de deporte anterior, en la que se practicaron ejercicios en pareja para crear conexiones de manera intencionada, pero también se percibía un deseo genuino de establecer vínculos. Los participantes recurrían inicialmente a conversaciones superficiales, sin que se percibiera incomodidad, para llegar poco a poco a conversaciones más significativas.

Los temas de conversación eran variados: desde ciudades que vale la pena visitar cerca de Barcelona hasta los animales más peligrosos de Australia. Todos dejaron de lado su "yo" corporativo: nadie hablaba de su trabajo y, en realidad, nadie hablaba demasiado de sí mismo, pues preferían dejar fluir la conversación. Era fácil adivinar quién había coincidido en encuentros anteriores (Jaume y Beto, por ejemplo) por sus bromas, con las que trataban de generar un clima de confianza.

EL PERIÓDICO también asistió a un 'coworking brunch' de City Girls en el Hotel Borneta, donde un grupo de usuarias se reúne casi cada semana para trabajar, tomar café y conversar. También han elegido esta ubicación porque permite la entrada de perros. Para participar en las actividades no se tiene que pagar una cuota: solo es necesario prestar atención a la 'app' Luma para inscribirse en los eventos, que suelen llenarse rápido. Algunos, como las excursiones fuera de la ciudad, tienen un precio indicado en la 'app'. Las actividades que surgen de colaboraciones con marcas, por ejemplo, son gratuitas.

“Un día de paddlesurf al amanecer me cambió la vida”, asegura Victoria, participante frecuente en las actividades que organiza City Girls y también en las de City Dogs junto a su perrita Arya. Cuando llegó a la ciudad, eligió actividades de la plataforma porque los eventos que se proponían —como pasear o trabajar en una cafetería— le parecían una forma “natural y orgánica” de conocer gente. Tanto las usuarias de City Girls como los usuarios de Wemigo coinciden en que la repetición semanal de los eventos, así como el reencuentro con las mismas personas, les ayuda a satisfacer de manera cómoda la necesidad de socializar.

Manuela, otra participante de las actividades de City Girls, explica —con su perrita Almendra, que juega con Arya— que Fernanda se mantuvo en contacto con ella cuando regresó a su país a hacer los trámites para vivir en Barcelona y este hecho la ayudó a tenerlo todo en orden para instalarse en la capital catalana. “Que alguien conocido te recoja en el aeropuerto cuando llegas a vivir a una nueva ciudad, cambia tu experiencia por completo”, asegura Manuela. Fernanda confiesa sobre Victoria y Manuela que las conoció en un evento de City Girls "y ahora son los dos contactos de emergencia”.