Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses

Los cruceros más habituales tienen una duración de una semana, pero también los hay más largos --de hasta 120 días en las rutas de la vuelta al mundo-- y más cortos, conocidos como minicruceros. Estos últimos, de entre dos a seis días (es decir, de una a cinco noches) son la fórmula elegida por muchos viajeros para descubrir las vacaciones en el mar y entre septiembre y noviembre sumarán 40 salidas desde el puerto de Barcelona. Para tentar a quienes puedan probarlos, algunas propuestas se ofertan desde 79 euros por persona con tasas incluidas, y abarcan alojamiento, viaje, pensión completa (sin bebidas) y diversión a bordo.

Los minicruceros son muy populares en EEUU, cuna de este tipo de turismo, pero han ido ganando oferta en el Mediterráneo. En el caso de Barcelona, estas opciones se suelen concentrar en primavera y en otoño. Algunas navieras los programan para dar a conocer sus buques en periodos entre salidas regulares más largas, o cuando hay un reposicionamiento de los barcos, aunque también hay quien destina algún buque a este tipo de rutas breves durante unas semanas. La particularidad es que suelen llevar mucho pasaje de la zonas de las que parten, en este caso catalanes y españoles, ya que por su duración no compensan el desplazamiento de viajeros internacionales.

El 'Costa Toscana', uno de los barcos que hará minicruceros desde Barcelona en otoño. / RICARD CUGAT / EPC

A partir de septiembre, quienes busquen una escapada o quieran descubrir la vida a bordo de un megacrucero tendrán una cuarentena de opciones, que suelen abarcar desde uno a cuatro puertos. Las compañías que han programado itinerarios cortos este otoño desde el puerto barcelonés son Costa Cruceros, MSC Cruceros y Explora Journeys, con buques en algunos casos propulsados por gas natural licuado (GNL). Los precios varían según el tipo de camarote, la duración, las fechas (suelen ser más baratos a medida que se acerca el invierno, y más caros si coinciden con puentes festivos), y el hecho de que la ruta finalice en la propia ciudad o bien en otro puerto.

Cómo funcionan

Al tratarse de viajes cortos, lo más frecuente es que las naves recalen en puertos cercanos de España, Francia, Italia o Portugal. Cuando el crucero acaba en otros destinos, algunos viajeros optan por comprar otro 'mini' de regreso, y hay quien aprovecha para quedarse unos días en el destino, recorrerlo y volver por otros medios. Cuando más opciones hay es en noviembre, con 19 salidas. Mientras que en diciembre solo hay una, frente a 9 en septiembre y 11 en octubre. Los precios son muy llamativos en algunos casos.

Las tarifas más asequibles en este momento (consultadas en sus webs y también en portales de viajes) parten de 79 euros, aunque hay que destacar que el precio real del crucero como tal es de solo 29 euros, al que hay que sumar 50 de tasas portuarias en un breve travesía de solo una noche que zarpa de la capital catalana el 19 de noviembre y finaliza al día siguiente en Savona, navegando en el 'Costa Fascinosa'. Existe la opción de una noche más llegando a Marsella, al mismo precio pero incrementando las tasas de embarque hasta los 80 euros. También hay otro igual (de dos noches) el 12 de noviembre.

Costa Cruceros también tiene chollos con el 'Costa Fortuna' saliendo el 2 de octubre, por tres días (dos noches) que le llevarán a Marsella y Savona, donde finaliza el viaje. En este caso, se trata de un camarote interior, pero el exterior (con ventana) cotiza a 49, mientras que con balcón se pagan 69, y por una suite 219.

Son las principales ofertas pero no las únicas, ya que la compañía incluso lanza un crucero desde 9 euros en balcón, aunque esa salida del 17 de noviembre tiene tasas portuarias más elevadas. En septiembre las tarifas son más altas, y empiezan por 109 euros más 50 de tasas por una noche.

Ya en noviembre, también hay potentes ofertas de MSC Cruceros desde Barcelona, como la del día 8 en el 'MSC Splendida' por 93 euros en camarote sin ventana más 60 de tasas (193 en balcón), también para dos noches con escala en Marsella y final en Génova.

El megacrucero MSC World Europa, en la imagen en el muelle Adossat, también hará alguna ruta corta en noviembre. / RICARD CUGAT / EPC

Esta naviera italiana también monta recorridos de cuatro días que finalizan en Nápoles a partir de 175 euros más 60 de tasas, así como otros que llegan a Roma, en este caso en el 'MSC Orchestra', desde 247 euros más tasas. Cuando el objetivo es empezar y acabar en Barcelona, el viaje se encarece pero hay variadas opciones de esta ida y vuelta de distinta duración por entre 300 y 500 euros. Incluso hay alguna salida con uno de sus mayores y más modernos barcos, el MSC World Europa.

Cambiando de horizontes, esos meses hay minicruceros que incluso llegan a Lisboa con escala en Cádiz, en cuatro días (tres noches) desde 199 euros más 90 de tasas de nuevo con Costa. Aunque si se quiere ir a todo lujo, la compañía Explora Journeys hace un Barcelona-Tánger-Lisboa en cinco días por 2.375 euros, pero donde se incluyen ya hasta las bebidas.

En las compañías más populares a los precios hay que sumar los extras que los viajeros quieran consumir, como refrescos y bebidas alcohólicas, excursiones organizadas y compras. Pero están incluidos el viaje, todas las comidas (en restaurantes generales, no de especialidades) y las tasas.