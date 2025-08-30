Cinco 'apps' de moda en Barcelona para hacer amigos siendo adulto

Llega un momento en la vida en el que hacer amigos ya no es tan fácil como antes, cuando bastaba con coincidir en clase o en el parque. Al llegar a la edad adulta, entre el trabajo, las facturas, la compra y las tareas del día a día, mantener un círculo social activo puede ser complicado. Y en Barcelona, aunque sea un hervidero de gente y de planes, no es raro sentirse y a la vez rodeado de gente. Muchos residentes se preguntan cómo hacer nuevos amigos sin sentirse ridículos, lo que ha alimentado un boom de iniciativas digitales en la ciudad, como explica EL PERIÓDICO.

¿Por dónde empezar a buscar encuentros y amistades nuevas? Estas son cinco de las 'apps' actualmente emergentes para conocer gente y lograr amistades profundas y reales en Barcelona. Las hay gratuitas y también de pago mediante subscripción.

Esta 'app' es ideal para quienes buscan comodidad, los que a menudo acaban sin salir por el lío de organizar planes. Wemigo usa un algoritmo que valora el carácter y los intereses de cada usuario y crea grupos de 7 u 8 personas. A partir de ahí, los administradores de la 'app' se encargan de organizar planes semanales a medida. Los eventos pueden ser desde simples cenas hasta clases de deporte en la playa, pasando por noches de juegos de mesa y arcade, o clases de yoga facial.

El único “trabajo” de los usuarios de Wemigo es indicar si van a asistir o no al evento asignado. Después, solo tienen que ir y pasarlo bien. Tras cada actividad, los participantes dan feedback sobre el evento para que el algoritmo tenga información con la que organizar los siguientes grupos. El acceso a Wemigo tiene un coste de 15 euros al mes.

Mate App fue creada por dos jóvenes de Barcelona que, mientras estudiaban en París tras la pandemia de covid, se encontraron sin fiestas ni espacios de socialización. Fue entonces cuando surgió la idea de crear una 'app' para encontrar amigos al instante. A través de Mate App los usuarios hacen match con otras personas y, al contrario que en las aplicaciones para ligar, aquí se da mucha importancia a los intereses y al carácter de cada persona.

Mate también cuenta con una opción “viaje”, en la que los usuarios pueden encontrarse si se dirigen a otro destino. Además, incluye una opción para separar las sugerencias de amistad por sexo, para que las chicas se sientan más cómodas. Mate App es gratis y no tiene anuncios.

Esta 'app', que también está disponible en otras ciudades del mundo, permite a los usuarios crear sus propios eventos. A partir de ahí, la aplicación muestra un mapa de la ciudad con todos los eventos creados por los usuarios, para que cualquiera pueda apuntarse a las actividades que se organizan. El contenido depende de las propuestas: partidos de tenis, cenas, fiestas en casa, pícnics, visitas a museos… Todo es posible. Algunas quedadas pueden requerir una pequeña aportación económica, que debe estar indicada.

El que no encuentra una actividad que le guste, puede crear una a medida y esperar a que otros usuarios se unan. Amigos Social ofrece una versión gratuita, pero para acceder a la mayoría de funcionalidades, hay que pagar una mensualidad de 2,99 euros al mes, o 27,99 euros al año.

A través de la 'app' Luma, se puede acceder al proyecto City Girls, una iniciativa solo para chicas que organiza diversas actividades semanales. La mayoría de los eventos son en inglés, así que además de hacer amigas se puede practicar el idioma y matar dos pájaros de un tiro.

City Girls ofrece desde actividades tranquilas, como sesiones de 'coworking' en cafeterías de Barcelona y pícnics, o otras más animadas como paddle surf al amanecer o excursiones fuera de la ciudad. De las creadoras de City Girls también ha nacido City Dogs, una iniciativa con actividades dog-friendly. En ambos casos, encontrar plan y apuntarse es gratis, pero la actividad en sí misma puede ser de pago.

Este proyecto, también solo para mujeres, analiza los 'hobbies' y la personalidad de cada usuaria para formar grupos donde se cree que puede surgir una amistad. A partir de ahí, se organizan eventos cuidadosamente diseñados para cada grupo.

Muchos de estos eventos son talleres (de joyería, pintura…), aunque también hay cenas, brunches y clases de yoga, entre otros. Para formar parte de Les Amis, es necesario completar un formulario que debe ser aprobado. Si es aceptado, la mensualidad es de 40 euros. Esta app también está disponible en Madrid, Ámsterdam, París, Milán, Berlín, Zúrich, Estocolmo, Múnich, Copenhague y Austin (Estados Unidos).