Sucesos

Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar

La víctima, empleado de un establecimiento de la Rambla Prim, ha sido atacada por un cliente con el que se ha enzarzado en una pelea

Varias personas atienden a la persona que ha recibido al menos un disparo por arma de fuego delante de un bar en la Rambla Prim, en Barcelona.

Varias personas atienden a la persona que ha recibido al menos un disparo por arma de fuego delante de un bar en la Rambla Prim, en Barcelona.

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Un hombre ha resultado herido este viernes al recibir al menos un disparo de arma de fuego junto a un bar en la rambla Prim, en el distrito de Sant Martí, en Barcelona. Según fuentes policiales consultadas por EL PERIÓDICO, la víctima trabaja en el establecimiento y el supuesto agresor es un cliente con el que se ha enzarzado en una pelea. De acuerdo a las mismas fuentes, la vida del agredido no corre peligro.

Vecinos de la zona explican que el suceso ha ocurrido poco antes de las 21:30 horas de la noche de este viernes. Varias personas han socorrido a la víctima, que ha quedado tendida en el suelo, sangrando.

Agentes de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos, así como enfermeros del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) para atender al herido. Por ahora, se desconoce si el atacante ha sido detenido.

