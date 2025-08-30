Sucesos
Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
La víctima, empleado de un establecimiento de la Rambla Prim, ha sido atacada por un cliente con el que se ha enzarzado en una pelea
Detenidas dos personas por cometer cuatro robos a punta de pistola en menos de una hora en L'Hospitalet
Jordi RibalaygueJordi Ribalaygue
Periodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
Un hombre ha resultado herido este viernes al recibir al menos un disparo de arma de fuego junto a un bar en la rambla Prim, en el distrito de Sant Martí, en Barcelona. Según fuentes policiales consultadas por EL PERIÓDICO, la víctima trabaja en el establecimiento y el supuesto agresor es un cliente con el que se ha enzarzado en una pelea. De acuerdo a las mismas fuentes, la vida del agredido no corre peligro.
Vecinos de la zona explican que el suceso ha ocurrido poco antes de las 21:30 horas de la noche de este viernes. Varias personas han socorrido a la víctima, que ha quedado tendida en el suelo, sangrando.
Agentes de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos, así como enfermeros del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) para atender al herido. Por ahora, se desconoce si el atacante ha sido detenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
- La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona
- La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido