Barcelona buscará dos refugios antiaéreos nunca reabiertos desde la Guerra Civil en Sant Andreu

Hacer obras en Barcelona conlleva a menudo toparse con la historia de la ciudad. Pasó con la construcción de la futura estación del AVE en la Sagrera, que descubrió una gran villa romana en la que se efectuará una nueva tanda de prospecciones. Ha ocurrido asimismo con la recién acabada puesta al día de la Via Laietana, con hallazgos en una punta y otra de la avenida. La remodelación de la Rambla también ha sido prolífica localizando vestigios e, incluso, han emergido restos de un barco del siglo XV durante los trabajos en el futuro complejo científico de la Ciutadella del Coneixement.

No es inusual que los arqueólogos supervisen reformas en lugares donde se sospecha que pueden rastrearse huellas de otras épocas y, del mismo modo que sucede con grandes intervenciones, también las obras de menor calado pueden ser propicias para reencontrarse con el pasado de la capital. Es lo que se presume que puede deparar la rehabilitación de un pequeño tramo de calle en Sant Andreu: se cree que allí podría destaparse al menos parte de dos refugios antiaéreos de la Guerra Civil, inexplorados desde el final de la contienda en 1939.

Unos 1.281 metros cuadrados de la calle de la Riera de Sant Andreu se reformarán a partir del próximo otoño. Las medida se aprobó dentro de los presupuestos participativos, para que la distancia de 155 metros que separa el número 12 de la vía y la calle Bascònia pase a ser de calzada única con prioridad para peatones. Además, se renovará la red de suministro de electricidad y de canalización de agua.

El proyecto advierte que las labores a efectuar “transcurren cerca de un sector donde es conocida la existencia de restos arqueológicos de alto interés patrimonial” y avisa que “podrían aparecer” durante las tareas. “En el presente proyecto se prevé poder localizar hasta dos refugios antiaéreos”, concreta.

Controles y excavaciones

Un informe redactado por la unidad de arqueología del Ayuntamiento de Barcelona en 2024, previo a la licitación de las obras, señala que están documentados cuatro búnkeres contra bombardeos cerca del lugar donde se renovará la calzada. Sobre dos de ellos se aventura que podrían aflorar durante la reforma.

La remodelación de la calle Riera de Sant Andreu durará unos 90 días y se realizará bajo supervisión de un arqueólogo, ya que “el proyecto tiene lugar en una importante área de interés arqueológico e histórico”, alega el Servicio de Arqueología de Barcelona en el dictamen añadido al expediente de las obras. “Habrá que efectuar un control arqueológico de todos los movimientos de tierras que se lleven a cabo durante la ejecución de los trabajos”, apostilla.

Se podría llegar a localizar "entre dos y tres entradas”, apunta un informe arqueológico

A su vez, propone 80 días más de excavaciones arqueológicas “por la posible presencia de dos refugios antiaéreos”. “Podríamos llegar a localizar entre dos y tres entradas”, pronostica.

Poca información

Los dos búnkeres que se buscarán con las prospecciones fueron registrados con los números 0645 y 0458. Pertenecieron a la red de defensa pasiva con que los barceloneses trataron de protegerse frente a los ataques de la aviación fascista italiana, aliada del bando sublevado liderado por el general Francisco Franco contra la República española. De los más de 1.300 que se habilitaron en la urbe, al menos 136 se cavaron en el distrito de Sant Andreu, donde se concentraban fábricas reconvertidas en industria de guerra y que eran potenciales objetivos militares. Uno de esos refugios, el de la Torre de la Sagrera, está abierto al público desde principios de año.

El refugio 0645 contaba con una capacidad para 30 personas y se cree que puede hallarse en el subsuelo entre los números 15 y 19 de la calle Rubén Darío. El 0458 podía albergar a 150 personas y se estima que se sitúa bajo el número 62-64 de la calle Ignasi Iglésias.

Apenas constan más datos sobre esas dos galerías antibombas. Su recuerdo tampoco ha perdurado en estudios historiográficos a través del testimonio de vecinos de Sant Andreu, que sí evocaron haberse cobijado en otras construcciones cuando sonaban las alarmas por riesgo de incursión aérea, como la que se excavó en la plaza del Mercadal.

Visita al refugio antiaereo de la Torre de la Sagrera / ELISENDA PONS

Aunque se desconoce su acceso, las dimensiones y el recorrido, las menciones a ambos refugios en dos listados fechados el 9 de diciembre de 1937 y el 16 de julio de 1938 dan certeza de que se edificaron. También arrojan algo de luz sobre el aforo y la localización de las dos edificaciones subterráneas.

Dan a saber que se edificaron al modo de galerías de mina. El dictamen de los arqueólogos lamenta que en los archivos no se conserve ningún plano con la localización exacta de las entradas ni de la forma de las dos construcciones defensivas. El inventario arqueológico municipal añade sobre ambos refugios que “al no tener más documentación de la estructura defensiva, ya sea de la época o fruto de intervenciones de documentación posterior, no se puede aportar más información”.

Edificado con una subvención

El refugio 0645 se acondicionó con ayuda de una subvención pública bajo la entonces llamada calle Solidaritat, ahora denominada Rubén Darío. El Servicio de Arqueología de Barcelona sostiene que “es muy probable que una de sus entradas se localizase en el cruce de la calle Rubén Darío con Riera de Sant Andreu”, en un punto que forma parte del área a rehabilitar.

Acceso al refugio antiaéreo recuperado y reabierto este 2025 en la Torre de la Sagrera, en Barcelona. / ELISENDA PONS

Sobre el refugio 0458 de la cale Ignasi Iglesias, el mismo informe de los arqueológos municipales sostiene: “Aunque este refugio se localiza fuera del ámbito del proyecto, se podría dar el caso que algunas de sus entradas aparezcan en áreas alejadas, incluso dentro del ámbito de la obra, dadas las grandes dimensiones del refugio”.

La remodelación de la Riera de Sant Andreu se presupuesta en 1,3 millones de euros. El importe incluye las tareas arqueológicas, tanto las inspecciones como las perforaciones, que se estiman en un coste de 327.643,80 euros.