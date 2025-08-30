Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

Los vecinos de Pals han sido sorprendidos esta tarde por un pequeño tiburón en la playa del Grau, que ha sido cerrada a los bañistas por la presencia de una tintorera. Protecció Civil ha avisado en la red social X de que ondea la bandera roja y está prohibido el baño.

La presencia de tiburones en el Mediterráneo no es excepcional, aunque es menos común que los escualos se acerquen a las playas. De hecho, se ha documentado la presencia de alrededor de 45 especies de tiburones distintas. Eso incluye al tiburón blanco y a los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el peregrino. Unos animales que los expertos remarcan que son "esenciales para el equilibrio de los ecosistemas”.

La tintorera, también conocida como tiburón azul, es una de las especies más comunes y de las que más avistamientos se registran en las costas catalanas. Con todo, los datos generales de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza demuestran que el número de tiburones azules, que también habitan en el resto de océanos, se ha reducido en el Mediterráneo. La sobrepesca ha puesto en jaque la supervivencia de muchas especies de tiburones. El tiburón blanco, por ejemplo, casi ha desaparecido de nuestro mar.

En Gavà (Baix Llobregat) también alertaron a los vecninos ras avistar una tintorra en la orilla, aunque el ayuntamiento solo pidió "mucha precaución" y que no se acercaran, pero no se llegó a cerrar la playa.