Solidaridad

Los alcaldes de Belén y Ramala transmiten a Barcelona su agradecimiento por la Global Sumud Flotilla que saldrá zarpará este domingo

Collboni cierra su viaje oficial a Jordania y Estambul reivindicando los derechos LGTBI en Turquía

Barcelona duplica su aportación económica a la URNWA para reforzar la ayuda a los palestinos

El alcalde Jaume Collboni.

El alcalde Jaume Collboni. / Blanca Blay / ACN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Los alcaldes de Belén y Ramala, Maher N.Canawati e Issa Kassis, han transmitido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, su agradecimiento por la Global Sumud Flotilla que zarpará este domingo de Barcelona con destino a Gaza, según ha revelado el propio Collboni este sábado en una publicación en redes sociales.

El alcalde de Belén destaca en su mensaje que, el de la flotilla --con la misión de romper el bloqueo israelí-- "no es solo un acto de humanidad, sino de conciencia y valentía" y ha agradecido la iniciativa diciendo que cada paso les "llena de fuerza y esperanza".

Por su parte, el de Ramala ha calificado de "héroes" a los que zarparán este domingo y ha dicho que está seguro de que esto tendrá un efecto enorme en todo el mundo.

Collboni, ha compartido sus videos a través de Instagram, recordando que la capital catalana ejerce una vez más de "símbolo de solidaridad", no solo porque transporta "ayuda humanitaria vital", sino también "la esperanza de miles de personas que viven en una situación desesperada".

"Su mensaje es un recordatorio poderoso de la importancia de la cooperación internacional y de la fuerza que tenemos cuando actuamos juntos", ha añadido el alcalde de Barcelona, enviando su apoyo a la misión. El alcalde de Belén ha afirmado que encenderán velas para pedir la protección de todos los integrantes y para su "vuelta a casa segura".

