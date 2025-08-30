Solidaridad
Los alcaldes de Belén y Ramala transmiten a Barcelona su agradecimiento por la Global Sumud Flotilla que saldrá zarpará este domingo
Collboni cierra su viaje oficial a Jordania y Estambul reivindicando los derechos LGTBI en Turquía
Barcelona duplica su aportación económica a la URNWA para reforzar la ayuda a los palestinos
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Los alcaldes de Belén y Ramala, Maher N.Canawati e Issa Kassis, han transmitido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, su agradecimiento por la Global Sumud Flotilla que zarpará este domingo de Barcelona con destino a Gaza, según ha revelado el propio Collboni este sábado en una publicación en redes sociales.
El alcalde de Belén destaca en su mensaje que, el de la flotilla --con la misión de romper el bloqueo israelí-- "no es solo un acto de humanidad, sino de conciencia y valentía" y ha agradecido la iniciativa diciendo que cada paso les "llena de fuerza y esperanza".
Por su parte, el de Ramala ha calificado de "héroes" a los que zarparán este domingo y ha dicho que está seguro de que esto tendrá un efecto enorme en todo el mundo.
Collboni, ha compartido sus videos a través de Instagram, recordando que la capital catalana ejerce una vez más de "símbolo de solidaridad", no solo porque transporta "ayuda humanitaria vital", sino también "la esperanza de miles de personas que viven en una situación desesperada".
"Su mensaje es un recordatorio poderoso de la importancia de la cooperación internacional y de la fuerza que tenemos cuando actuamos juntos", ha añadido el alcalde de Barcelona, enviando su apoyo a la misión. El alcalde de Belén ha afirmado que encenderán velas para pedir la protección de todos los integrantes y para su "vuelta a casa segura".
- Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
- Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos
- La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Cinco estaciones de la L4 del metro de Barcelona reabren el lunes 1 de septiembre