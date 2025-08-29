Tras la polémica, TMB conservará los códigos actuales del metro de Barcelona

Aquellos que utilicen el metro de Barcelona con frecuencia sabrán que la línea que aparece primero en la cartelería de una boca de metro es la más cercana. Un sistema sencillo pero muy útil, pues permite evitar largos transbordos y acceder al andén deseado más rápidamente. Pues bien, estos días levantó cierta polémica en 'X' una publicación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que indicaba un cambio de criterio en dicha señalización en las estaciones. Un supuesto cambio que, finalmente, no se dará.

Fue el tweet de un usuario en X lo que despertó la controversia. Este usuario se preguntaba por qué dos accesos a la estación de Verdaguer (ambos más cercanos a la línea L5) presentaban los carteles con distinto orden: en una estación aparecía primero la L5, la más cercana, seguida de la L4. En la otra boca del metro aparecía primero la L4 pese a estar más lejos que la L5. "El criterio de señalización en las estaciones ha cambiado: antes las líneas se mostraban según el orden en que las encontrabas primero. Actualmente, se ordenarán numéricamente. El cambio se realizará progresivamente cuando sea necesario renovar la señalización", respondía TMB.

Aluvión de críticas

Un anuncio que sorprendió e indignó a cientos de usuarios (el tweet acumuló más de 175 mil visualizaciones y cientos de citas y comentarios), que no entendían tal cambio.

Un día después, TMB zanjó la polémica pidiendo disculpas y explicando que se trataba de una "información errónea". "Este cartel de Verdaguer (el que presentaba un orden numérico de las líneas) contiene un error en el orden de las líneas. El criterio de hacer aparecer en primer lugar la línea más cercana se mantiene y mantendrá en toda la red", explicaron, añadiendo que revisarán los carteles de la red para garantizar "que todo está correcto".

Así, todo seguirá igual. Para evitar transbordos innecesarios hay que fijarse en los carteles de las bocas del metro: si la línea no aparece la primera, habrá que hacer transbordo, con lo que quizás vale la pena desplazarse hasta otra boca por la calle.