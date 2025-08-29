Un plan de 24 millones en inversiones busca "poner al día" las escuelas públicas de Santa Coloma

La impronta personal de la alcaldesa Mireia González ya se deja ver en los proyectos municipales de esta segunda mitad de mandato político en Santa Coloma de Gramenet. Si en su primer año de alcaldía la socialista ha seguido las líneas marcadas por la exalcaldesa Núria Parlon, en estos próximos dos años hasta las municipales van a cobrar protagonismo las áreas que gestionó como concejala: educación e infancia. Para muestra, un nuevo plan de inversiones de cara a la 'vuelta al cole' de este septiembre en las escuelas públicas de la ciudad que, según puede avanzar EL PERIÓDICO, está dotado con 24 millones de euros (23,9 concretamente).

"Es importante que los espacios donde ofrecemos las oportunidades educativas en la ciudad se pongan al día y estén bien cuidados", señala González a este diario. Justo al inicio de su alcaldía, la primera edil ya advirtió de que reivindicaría la colaboración de la Generalitat para sufragar la rehabilitación de los centros escolares de Infantil y Primaria. Pese a que el grueso financiero de esta nueva hoja de ruta inversora será local, el Ayuntamiento de Santa Coloma está en conversaciones con el Govern para acordar una entente presupuestaria en relación a las escuelas de la ciudad. Sobre el papel, el consistorio es el competente del mantenimiento diario y la Generalitat la responsable de las grandes reformas.

La partida de 24 millones a ejecutar desde ahora hasta 2030 "duplica" la previsión presupuestaria anterior para el mantenimiento de los colegios, detalla González. Las actuaciones están centradas en el mantenimiento general de los centros y van desde la renovación de instalaciones eléctricas o hidráulicas hasta nuevos equipamientos específicos para mejorar el desarrollo de las labores educativas. "Junto con las inversiones en equipamientos deportivos, nos hemos marcado cuidar de los pilares de la ciudad con capacidad transformadora de las nuevas generaciones", remacha la alcaldesa.

Las actuaciones con mayor dotación presupuestaria son las previstas en los centros educativos Josep Sol (2,4 millones), de educación especial; Rosselló Pòrcel y Joan Salvat i Papasseit (2,3 millones); Antoni Gaudí (1,7 millones); Serra de Marina (1,4 millones); y Torre Balldovina (1,4 millones). Entre ellas se detallan acciones dirigidas a la renovación de la instalación de calefacción y circuitos hidráulicos; mejora de la accesibilidad; sustitución de ventanas y protecciones solares; o rehabilitación de módulos infantiles y salidas de emergencia.

Una de las clases de la escuela Ausiàs March de Santa Coloma de Gramenet. / Ayuntamiento de Santa Coloma

Pendientes de la construcción de una nueva escuela

El mantenimiento cotidiano de las escuelas colomenses se equilibra con intervenciones puntuales de mayor entidad. Por ejemplo, en la escuela Lluis Millet se contruirá un nuevo aulario y se rehabilitará el gimnasio. La escuela Mercè Rodoreda disfrutará de una nueva cocina. Y para la escuela Santa Coloma hay previstos 110.000 euros para mantenimiento a la espera de que se construya un nuevo centro.

El consistorio entiende el plan como "un esfuerzo por modernizar las infraestructuras educativas" de Santa Coloma, buscando no solo mejorar las condiciones actuales sino también preparar los centros para los desafíos futuros a través de la accesibilidad, la eficiencia energética y la adecuación de espacios pedagógicos.

Además de los centros escolares propiamente, la ciudad estudia la ampliación de su red de guarderías municipales tras la inauguración de El Blauet a finales del pasado 2024. La propia alcaldesa participó activamente en la municipalización de estos equipamientos a través de Bressolgramenet, una pionera empresa pública en la que se inspiran otras grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona.