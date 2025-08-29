El olvido de la plaza que homenajea a los campeones olímpicos de Barcelona'92

De vez en cuando se escucha una voz en Barcelona que habla de acoger de nuevo unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, el recuerdo de los primeros no presenta el mejor aspecto en algunas de las instalaciones legadas. Por ejemplo, la Plaça dels Campions, una plaza abandonada en Sant Martí y dedicada a unos campeones olvidados.

A pocos metros de la Vila Olímpica donde se alojaron los deportistas, aquel espacio fue inaugurado en septiembre de 1992 para homenajear a los 257 atletas que lograron la medalla de oro y a diez de los deportistas más legendarios por entonces que dejaron sus huellas. Nombres como Carl Lewis, Sergei Bubka, Earving Magic Johnson, Miguel Indurain, Alfredo di Stéfano, Johan Cruyff o Garry Kasparov, que a día de hoy tienen acompañantes sino sucesores. En 1995 se añadieron los nombres de los deportistas paralímpicos que ganaron una medalla.

La placa de entrada a la Plaça dels Campions en la Vila Olímpica. / JDQ

Lugar para obviar

Treinta años después, los medallistas españoles que acudieron a la inauguración de la Plaça dels Campions oficiada por Pasqual Maragall preferirían no saber cuál es el estado actual de ese espacio de difícil ubicación, cerrado, apenas señalizado y deteriorado. Con muchas de las placas arrancadas del suelo, con hierbajos creciendo entre los azulejos y personas sin hogar instaladas a la intemperie, aquello que debía ser la llama eterna del memorable 1992, acaso una visita obligada en la ciudad escrita en rojo en las guías, se ha convertido en un lugar para obviar. Incluso para quienes se sintieron tan honrados por el homenaje.

La placa de la nadadora húngara Krisztina Egerszegi al lado del hueco de una placa robada. / JDQ

Demandas desoídas

“En los lugares donde repartí mi vida deportiva no se les había ocurrido algo tan bonito”, dijo Di Stéfano el día del estreno. “Un recuerdo imborrable para toda la vida”, musitó Dani Plaza, primer oro olímpico de atletismo (20 km marcha) de la historia. “Es magnífico que alguien haya pensado en construir un lugar como este”, afirmó Kasparov sobre este reconocimiento inesperado. “Se me ha hecho un nudo en la garganta, pienso traer a mi familia”, aseguró Antonio Vázquez, oro en tiro con arco por equipos.

La plaza está considerada como un monumento de Barcelona y está a cargo de la comisión de Patrimoni. Pertenece al distrito de Sant Martí, cuyo máximo responsable es David Escudé, también concejal de Deportes. Una coincidencia que lo haría presuntamente sensible a las demandas de restauración de Pere Figueras, el único defensor del espacio hoy, a la vez que el ideólogo en 1991, cuando era director comercial de Mundo Deportivo. Encontró el entusiasta respaldo de Enric Truñó, pretérito antecesor de Escudé. El año pasado reivindicó restituir la plaza y, a la vista del resultado, sus demandas han sido desoídas.

Imagen de una hilera de las placas a los medallistas de oro de Barcelona-92. / JDQ

“La plaza es de los vecinos”, alega Escudé. La remodelación de este atractivo punto de visita para aficionados al deporte y turistas en general va para largo. El “interés” que manifestó el alcalde Jaume Collboni en recuperar ese monumento -según su categoría oficial, la Plaça dels Campions es equiparable a la estatua de Colón, por ejemplo-, se traduce en un largo proceso burocrático. Ahora “está en trámite la contratación de un redactor” para la reurbanización de la plaza como uno de los pasos previos a “la consulta” a la ciudadanía del futuro uso que se le dispensará al lugar. Nada inminente, ni mucho menos urgente. Una demora de años.

Imagen del podio instalado en uno de los extremos de la plaza situada en la Vila Olímpica. / JDQ

Propuesta de traslado

Figueras propone al ayuntamiento el traslado de ese espacio a una zona más céntrica, accesible y popular y que barceloneses y turistas pueda recordar que el gimnasta bielorruso Vitaly Scherbo ganó seis oros, la húngara Kristina Egerszegi conquistó tres en natación de las once de su país, que los alemanes vean las 33 que obtuvieron y que los japoneses se inclinen ante las tres placas en su honor. España atesoró 13.

El proyecto de reconstrucción tiene un enfoque renovado y un nuevo emplazamiento pensado: la Rambla de Santa Mònica, ahora en obras por la reforma del paseo. Figueras tiene incluso un presupuesto aproximado, esponsors dispuestos y modernas leyendas (Rafa Nadal, Lionel Messi, Marc Márquez, Pau y Marc Gasol...) para relanzar la plaza. Solo falta una voluntad política igual de entusiasta.