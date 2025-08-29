Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Persecución

Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón intentando robar en una vivienda de Barcelona

Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona

Detenida una octogenaria por robar en pisos turísticos de Málaga

Detención practicada por los Mossos d’Esquadra. Imagen de archivo.

Detención practicada por los Mossos d’Esquadra. Imagen de archivo.

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio sorprendió a un hombre en el distrito de Sant Andreu de Barcelona cuando escalaba por una tubería para robar en la vivienda de unas personas mayores.

Los hechos ocurrieron el martes, 26 de agosto, a las 23:40 h. Tras perseguirlo, el agente, que pertenecía al área de transporte urbano de la policía catalana, logró atrapar al ladrón, quien fue detenido.

El arrestado es un hombre de 26 años que cuenta con dos antecedentes por los mismos hechos y una orden de detención por ingreso en prisión.

TEMAS

  1. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  2. La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
  3. Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
  4. La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
  5. Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
  6. Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
  7. La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido
  8. Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona

El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar

El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar

La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona

La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona

Alternativas al tren Avlo Barcelona-Madrid: horarios, precios y opciones tras la retirada del servicio low cost

Alternativas al tren Avlo Barcelona-Madrid: horarios, precios y opciones tras la retirada del servicio low cost

Un plan de 24 millones en inversiones busca "poner al día" las escuelas públicas de Santa Coloma

Un plan de 24 millones en inversiones busca "poner al día" las escuelas públicas de Santa Coloma

Tras la polémica, TMB conservará los códigos actuales del metro de Barcelona

Tras la polémica, TMB conservará los códigos actuales del metro de Barcelona

Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos

Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos

Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón intentando robar en una vivienda

Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón intentando robar en una vivienda

Cinco estaciones de la L4 reabren el lunes 1 de septiembre

Cinco estaciones de la L4 reabren el lunes 1 de septiembre