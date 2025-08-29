Persecución
Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón intentando robar en una vivienda de Barcelona
Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio sorprendió a un hombre en el distrito de Sant Andreu de Barcelona cuando escalaba por una tubería para robar en la vivienda de unas personas mayores.
Los hechos ocurrieron el martes, 26 de agosto, a las 23:40 h. Tras perseguirlo, el agente, que pertenecía al área de transporte urbano de la policía catalana, logró atrapar al ladrón, quien fue detenido.
El arrestado es un hombre de 26 años que cuenta con dos antecedentes por los mismos hechos y una orden de detención por ingreso en prisión.
