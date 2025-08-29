Cinco estaciones de la L4 del metro de Barcelona reabren el lunes 1 de septiembre

Las vacaciones de verano son sinónimo de obras y cortes en la red del metro de Barcelona y, ahora que se aproxima la vuelta a la rutina para muchos trabajadores, las afectaciones se reducen. A partir del 1 de septiembre, la L4 recuperará su servicio entre Verdaguer y Maragall, lo que reducirá la afectación a las últimas cuatro paradas de la línea -entre Maragall y Trinitat Nova-, que reabrirán el 7 de setiembre.

Así, el próximo lunes, 1 de septiembre, volverán a tener servicio las estaciones de Verdaguer, Joanic, Alfons X, Guinardó / Hospital de Sant Pau y Maragall.

Según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) este viernes en un comunicado, las obras de mejora de la línea 4 de metro avanzan según el calendario previsto y entran en la segunda y última fase.

Por otro lado, el corte en la línea 11 continuará entre las estaciones de Trinitat Nova y Casa de l’Aigua se mantiene hasta el 7 de septiembre, con un servicio alternativo de bus que cubre el tramo afectado entre las dos estaciones.

La previsión es que el lunes, 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, se recupere completamente la normalidad en el servicio en las líneas 4 y 11, una vez hayan finalizado los trabajos previstos.

Afectaciones en la L4 este verano / Zowy Voeten / EPC

Las obras

La primera fase de las obras ha consistido en la revocación íntegra de seis kilómetros de vía, sustituyendo todo el balasto por hormigón, además de instalar un nuevo escape en Maragall, cambiar las fijaciones de los carriles por otras que reducen las vibraciones detectadas en la zona, y poner en servicio nuevos enclavamientos en Trinitat Nova, Via Júlia, Girona y Maragall, que contarán con una tecnología que incrementará la fiabilidad del servicio.

Los trabajos, que suponen una inversión de 20 millones de euros por parte de TMB, también incluyen la renovación de cuatro aparatos de vía entre Maragall y Trinitat Nova, y la construcción de un pozo en el Guinardó por donde se extrae material de la obra y que en un futuro se prevé que sea una nueva galería de ventilación.

Además de estas actuaciones, el Departament de Territori de la Generalitat también está ejecutando en estos días obras para modernizar tecnológicamente el actual sistema de señalización de la L4 de metro. Estos trabajos, que comenzaron en febrero del año pasado y que suponen una inversión de 62 millones de euros por parte de la Generalitat, permitirán más adelante mejorar la velocidad comercial de la línea y posibilitar un aumento futuro de la oferta. La previsión es que las actuaciones se vayan poniendo en servicio progresivamente y la obra debería finalizar en 2029, ha informado TMB.

Estación de metro de Bogatell (L4, línea amarilla) / Zowy Voeten / EPC

Alternativas de movilidad

Mientras duren los cortes, TMB recomienda utilizar las líneas L3 y L5 de la red de metro como alternativa de movilidad, ya que cubre el recorrido del tramo afectado. Además, TMB mantiene el servicio especial de autobús con parada en todas las estaciones afectadas por los cortes de la L4 y la L11.

Gran corte en diciembre

La compañía prevé un nuevo corte del la L4 entre las paradas de Urquinaona y La Pau durante tres o cuatro días coincidiendo con el puente de la Constitución, del 6 al 8 de diciembre. Durante esas fechas, la circulación en la L4 quedará suspendida en principio en 11 estaciones -la mitad de las que componen la línea- y se mantendrá entre Passeig de Gràcia y Trinitat Nova.