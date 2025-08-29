Conducción temeraria
La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona
Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La Guardia Urbana de Barcelona investiga a un taxista al que ha conseguido identificar a raíz de un vídeo publicado en las redes sociales en las que se le ve haciendo maniobras peligrosas de noche en la Ronda de Dalt (B-20) de la capital catalana, tras picarse con un motorista que le hizo una ráfaga de luces.
Según han informado fuentes municipales, tras la publicación de este video, a principios de agosto, en que se veían las maniobras peligrosas del taxi, la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana abrió una investigación por un delito contra la seguridad viaria por conducción temeraria.
El taxista pudo ser finalmente identificado, por lo que fue citado a dependencias policiales en presencia de su abogado y le comunicaron que le investigaban por esta conducción temeraria.
Paralelamente, al conductor le han denunciado por la vía administrativa por las diferentes infracciones que cometió en relación con el Reglamento Metropolitano del Taxi, que tipifica como infracción muy grave cualquier actuación que ponga en riesgo a otros durante el servicio.
En el video, difundido en redes sociales, se podía ver como un motorista que iba por el carril izquierdo detrás del taxi le hacía ráfagas de luces para que se apartara, ya que no estaba adelantando a ningún vehículo.
El taxista se movió al carril central, aunque inmediatamente se situó detrás del motorista, a muy poca distancia y con las luces largas, le adelantó por el carril derecho y le intentó cerrar el paso, tanto por la derecha como por la izquierda, y además frenó bruscamente delante de la moto.
Por su parte, el motorista ha asegurado en redes queel taxista le mostró un objeto que podrían ser nunchakus para intimidarlo.
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
- La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido
- Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona