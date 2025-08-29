La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona investiga a un taxista al que ha conseguido identificar a raíz de un vídeo publicado en las redes sociales en las que se le ve haciendo maniobras peligrosas de noche en la Ronda de Dalt (B-20) de la capital catalana, tras picarse con un motorista que le hizo una ráfaga de luces.

Según han informado fuentes municipales, tras la publicación de este video, a principios de agosto, en que se veían las maniobras peligrosas del taxi, la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana abrió una investigación por un delito contra la seguridad viaria por conducción temeraria.

El taxista pudo ser finalmente identificado, por lo que fue citado a dependencias policiales en presencia de su abogado y le comunicaron que le investigaban por esta conducción temeraria.

Paralelamente, al conductor le han denunciado por la vía administrativa por las diferentes infracciones que cometió en relación con el Reglamento Metropolitano del Taxi, que tipifica como infracción muy grave cualquier actuación que ponga en riesgo a otros durante el servicio.

En el video, difundido en redes sociales, se podía ver como un motorista que iba por el carril izquierdo detrás del taxi le hacía ráfagas de luces para que se apartara, ya que no estaba adelantando a ningún vehículo.

El taxista se movió al carril central, aunque inmediatamente se situó detrás del motorista, a muy poca distancia y con las luces largas, le adelantó por el carril derecho y le intentó cerrar el paso, tanto por la derecha como por la izquierda, y además frenó bruscamente delante de la moto.

Por su parte, el motorista ha asegurado en redes queel taxista le mostró un objeto que podrían ser nunchakus para intimidarlo.