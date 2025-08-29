Este fin de semana
Guía de conciertos y actividades en Barcelona en solidaridad con la flotilla hacia Gaza
Macaco y otros artistas se unirán en el Moll de la Fusta los días 29, 30 y 31 de agosto para apoyar la Global Sumud Flotilla, embarcaciones solidarias que parten hacia Palestina
CONTEXTO | La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la "mayor misión humanitaria" de la historia: "Esperamos que esto sirva para algo"
Laia Carpio Fusté
Este domingo partirán hacia Gaza decenas de personas desde Barcelona para participar en la “mayor misión humanitaria” de la historia. La Global Sumud Flotilla está compuesta por tripulantes de 44 países que zarparán desde distintos puntos del Mediterráneo con destino a Palestina para exigir “un paso seguro para la ayuda humanitaria, la apertura de un corredor marítimo humanitario y el fin inmediato del genocidio, la limpieza étnica y la ocupación ilegal de Palestina”, según declaran en redes sociales.
Entre los activistas que se embarcarán en la flotilla se encuentran Greta Thunberg, la actriz estadounidense Susan Sarandon y la exalcaldesa Ada Colau. Para apoyar la partida de la Global Sumud Flotilla, el Moll de la Fusta de Barcelona acogerá conciertos y actividades durante el fin de semana destinados a visibilizar la situación humanitaria en Palestina.Viernes 29 de agosto.
Viernes 29 de agosto
- 07:00 – Luquita Candombe: Género musical con raíces en la cultura bantú, propio de Uruguay, Argentina y Brasil.
- 17:20 – Apertura de presentación de las jornadas con activistas y participantes de la Global Sumud Flotilla.
- 19:00 – Sol Band: Banda palestina de la Franja de Gaza.
- 20:00 – Concierto de la companyia Elèctrica Dharma
- 20:45 – Sobre Mi Gata: Concierto de música electrónica.
- 21:15 – Tribade: Concierto del rupo musical de crítica social.
- 21:45 – DJ Marikarmen Free: DJ y activista vinculada al movimiento anarquista.
Sábado 30 de agosto
- Todo el día – Mural del artista Juan Kantor.
- 10:00 – Micrófono abierto.
- 10:30 – Concierto de Samba Quintal Delas.
- 10:30 – “World Handala”: Taller infantil.
- 11:00 – Charla SODEPAU: Sobre el sionismo en Catalunya.
- 12:00 – Charla Saad Omar: Sobre arte y resistencia.
- 14:00 – Charla ITACA: Sobre el modelo de gobierno extremista.
- 15:00 – Ester sin axe: Conferencia.
- 16:00 – Coloquio sobre resistencia.
- 17:00 – Leila Hegazy: Concierto de la cantante y activista egipcio-italiana.
- 18:00 – Clara Peya & Friends: Concierto de la pianista, compositora e intérprete catalana.
- 19:30 – Conversaciones con activistas catalanes.
- 20:15 – Macaco: Concierto del cantante tras anunciar en febrero una retirada temporal a causa de un accidente en la montaña.
- 21:00 – Makimakkuky: Concierto de la artista palestina.
- 22:30 – Sama Abdulhadi (DJ): Pinchadiscos de techno y productora de música electrónica palestina.
Domingo 31 de agosto
- 09:00 – Acto simbólico “Barcos a Gaza” con Aturem les Guerres Terrassa
- 11:00 – Despedida colectiva a la flotilla.
- 11:00 – Taller de danza Jafra Dabke Group.
- 12:50 – Apoyo a la flotilla con Lluís Llach, Ovidi 4 y Svetlana.
- 13:30 – Svetlana: Concierto del grupo barcelonés de electropop
- 14:00 – Actuaciones de Stick Dancers, Colla Bastonera Les Romanes, Castellers Poble Sec, Madre Tambora, Batucada La Traka y Batucada Ketubara.
