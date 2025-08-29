Guía de conciertos y actividades en Barcelona en solidaridad con la flotilla hacia Gaza

Este domingo partirán hacia Gaza decenas de personas desde Barcelona para participar en la “mayor misión humanitaria” de la historia. La Global Sumud Flotilla está compuesta por tripulantes de 44 países que zarparán desde distintos puntos del Mediterráneo con destino a Palestina para exigir “un paso seguro para la ayuda humanitaria, la apertura de un corredor marítimo humanitario y el fin inmediato del genocidio, la limpieza étnica y la ocupación ilegal de Palestina”, según declaran en redes sociales.

Entre los activistas que se embarcarán en la flotilla se encuentran Greta Thunberg, la actriz estadounidense Susan Sarandon y la exalcaldesa Ada Colau. Para apoyar la partida de la Global Sumud Flotilla, el Moll de la Fusta de Barcelona acogerá conciertos y actividades durante el fin de semana destinados a visibilizar la situación humanitaria en Palestina.Viernes 29 de agosto.

Viernes 29 de agosto

07:00 – Luquita Candombe : Género musical con raíces en la cultura bantú, propio de Uruguay, Argentina y Brasil.

– : Género musical con raíces en la cultura bantú, propio de Uruguay, Argentina y Brasil. 17:20 – Apertura de presentación de las jornadas con activistas y participantes de la Global Sumud Flotilla .

– Apertura de . 19:00 – Sol Band : Banda palestina de la Franja de Gaza.

– : Banda palestina de la Franja de Gaza. 20:00 – Concierto de la companyia Elèctrica Dharma

– Concierto de la 20:45 – Sobre Mi Gata : Concierto de música electrónica.

– : Concierto de música electrónica. 21:15 – Tribade : Concierto del rupo musical de crítica social.

– : Concierto del rupo musical de crítica social. 21:45 – DJ Marikarmen Free: DJ y activista vinculada al movimiento anarquista.

Sábado 30 de agosto

Todo el día – Mural del artista Juan Kantor.

– Mural del artista Juan Kantor. 10:00 – Micrófono abierto.

– Micrófono abierto. 10:30 – Concierto de Samba Quintal Delas.

– Concierto de 10:30 – “World Handala” : Taller infantil.

– : Taller infantil. 11:00 – Charla SODEPAU : Sobre el sionismo en Catalunya.

– Charla : Sobre el sionismo en Catalunya. 12:00 – Charla Saad Omar : Sobre arte y resistencia.

– Charla : Sobre arte y resistencia. 14:00 – Charla ITACA : Sobre el modelo de gobierno extremista.

– Charla : Sobre el modelo de gobierno extremista. 15:00 – Ester sin axe : Conferencia.

– : Conferencia. 16:00 – Coloquio sobre resistencia .

– Coloquio sobre . 17:00 – Leila Hegazy : Concierto de la cantante y activista egipcio-italiana.

– : Concierto de la cantante y activista egipcio-italiana. 18:00 – Clara Peya & Friends : Concierto de la pianista, compositora e intérprete catalana.

– : Concierto de la pianista, compositora e intérprete catalana. 19:30 – Conversaciones con activistas catalanes .

– Conversaciones con . 20:15 – Macaco : Concierto del cantante tras anunciar en febrero una retirada temporal a causa de un accidente en la montaña.

– : Concierto del cantante tras anunciar en febrero una retirada temporal a causa de un accidente en la montaña. 21:00 – Makimakkuky : Concierto de la artista palestina.

– : Concierto de la artista palestina. 22:30 – Sama Abdulhadi (DJ): Pinchadiscos de techno y productora de música electrónica palestina.

Domingo 31 de agosto