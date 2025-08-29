Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este fin de semana

Guía de conciertos y actividades en Barcelona en solidaridad con la flotilla hacia Gaza

Macaco y otros artistas se unirán en el Moll de la Fusta los días 29, 30 y 31 de agosto para apoyar la Global Sumud Flotilla, embarcaciones solidarias que parten hacia Palestina

CONTEXTO | La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la "mayor misión humanitaria" de la historia: "Esperamos que esto sirva para algo"

Concierto de Macaco en el festival Strenes de Girona.

Concierto de Macaco en el festival Strenes de Girona. / JORDI RIBOT PUNTI / ICONNA

Laia Carpio Fusté

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este domingo partirán hacia Gaza decenas de personas desde Barcelona para participar en la “mayor misión humanitaria” de la historia. La Global Sumud Flotilla está compuesta por tripulantes de 44 países que zarparán desde distintos puntos del Mediterráneo con destino a Palestina para exigir “un paso seguro para la ayuda humanitaria, la apertura de un corredor marítimo humanitario y el fin inmediato del genocidio, la limpieza étnica y la ocupación ilegal de Palestina”, según declaran en redes sociales.

Entre los activistas que se embarcarán en la flotilla se encuentran Greta Thunberg, la actriz estadounidense Susan Sarandon y la exalcaldesa Ada Colau. Para apoyar la partida de la Global Sumud Flotilla, el Moll de la Fusta de Barcelona acogerá conciertos y actividades durante el fin de semana destinados a visibilizar la situación humanitaria en Palestina.Viernes 29 de agosto.

Viernes 29 de agosto

  • 07:00Luquita Candombe: Género musical con raíces en la cultura bantú, propio de Uruguay, Argentina y Brasil.
  • 17:20 – Apertura de presentación de las jornadas con activistas y participantes de la Global Sumud Flotilla.
  • 19:00Sol Band: Banda palestina de la Franja de Gaza.
  • 20:00 – Concierto de la companyia Elèctrica Dharma
  • 20:45Sobre Mi Gata: Concierto de música electrónica.
  • 21:15Tribade: Concierto del rupo musical de crítica social.
  • 21:45DJ Marikarmen Free: DJ y activista vinculada al movimiento anarquista.

Sábado 30 de agosto

  • Todo el día – Mural del artista Juan Kantor.
  • 10:00 – Micrófono abierto.
  • 10:30 – Concierto de Samba Quintal Delas.
  • 10:30“World Handala”: Taller infantil.
  • 11:00 – Charla SODEPAU: Sobre el sionismo en Catalunya.
  • 12:00 – Charla Saad Omar: Sobre arte y resistencia.
  • 14:00 – Charla ITACA: Sobre el modelo de gobierno extremista.
  • 15:00 Ester sin axe: Conferencia.
  • 16:00 – Coloquio sobre resistencia.
  • 17:00Leila Hegazy: Concierto de la cantante y activista egipcio-italiana.
  • 18:00Clara Peya & Friends: Concierto de la pianista, compositora e intérprete catalana.
  • 19:30 – Conversaciones con activistas catalanes.
  • 20:15Macaco: Concierto del cantante tras anunciar en febrero una retirada temporal a causa de un accidente en la montaña.
  • 21:00Makimakkuky: Concierto de la artista palestina.
  • 22:30Sama Abdulhadi (DJ): Pinchadiscos de techno y productora de música electrónica palestina.

Noticias relacionadas y más

Domingo 31 de agosto

  • 09:00 – Acto simbólico “Barcos a Gaza” con Aturem les Guerres Terrassa
  • 11:00Despedida colectiva a la flotilla.
  • 11:00 – Taller de danza Jafra Dabke Group.
  • 12:50 – Apoyo a la flotilla con Lluís Llach, Ovidi 4 y Svetlana.
  • 13:30Svetlana: Concierto del grupo barcelonés de electropop
  • 14:00 – Actuaciones de Stick Dancers, Colla Bastonera Les Romanes, Castellers Poble Sec, Madre Tambora, Batucada La Traka y Batucada Ketubara.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  2. La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
  3. Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
  4. La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
  5. Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
  6. Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
  7. La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido
  8. Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona

Vecinos de Badalona en pisos apuntalados por riesgo de derrumbe activan un 'crowdfunding' para poderse pagar la reforma

Vecinos de Badalona en pisos apuntalados por riesgo de derrumbe activan un 'crowdfunding' para poderse pagar la reforma

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026

El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar

El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar

Guía de conciertos y actividades en Barcelona en solidaridad con la flotilla hacia Gaza

Guía de conciertos y actividades en Barcelona en solidaridad con la flotilla hacia Gaza

La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona

La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona

Alternativas al tren Avlo Barcelona-Madrid: horarios, precios y opciones tras la retirada del servicio low cost

Alternativas al tren Avlo Barcelona-Madrid: horarios, precios y opciones tras la retirada del servicio low cost

Un plan de 24 millones en inversiones busca "poner al día" las escuelas públicas de Santa Coloma

Un plan de 24 millones en inversiones busca "poner al día" las escuelas públicas de Santa Coloma

Tras la polémica, TMB conservará los códigos actuales del metro de Barcelona

Tras la polémica, TMB conservará los códigos actuales del metro de Barcelona