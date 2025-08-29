Vecinos de Badalona en pisos apuntalados por riesgo de derrumbe activan un 'crowdfunding' para poderse pagar la reforma

La comunidad de vecinos del número 116 de la calle Ausiàs Marc del barrio del Raval de Badalona ha de rehabilitar su finca si quiere continuar viviendo ahí. Su edificio es uno más de la veintena que están afectados por deficiencias estructurales desde el derrumbe mortal de febrero de 2024 en la calle Canigó y, aunque gracias a los puntales aéreos que aseguran la estructura del inmueble pueden vivir en sus casas, esa es una solución temporal. De la misma manera que el resto de las más de 400 familias afectadas, los aproximadamente 60 vecinos del mencionado edificio han de reunir el dinero necesario para pagar la reforma. Ante la difícil situación ―calculan que tendrán que desembolsar unos 25.000 euros por familia―, han decidido tirar adelante una campaña de micromecenazgo para poderse pagar la reforma.

En una semana han reunido algo más de 700 euros gracias a la iniciativa. No es mucho, "pero es más de lo que teníamos al principio", dice Alfonso, propietario del 4º 2ª y presidente de la comunidad. Los vecinos son conscientes que será extremadamente difícil que las donaciones recibidas en el 'crowdfunding' alcancen el monto necesario para las obras, pero asumen que cualquier ayuda les será útil, y confían que la notoriedad que les pueda dar la campaña, que avanzó 'Badalona Comunicació', siempre jugará a su favor: "Puede ser más valioso el tiempo que una persona le pueda dedicar a darle visibilidad a la propuesta que el dinero que pueda aportar", declara Alfonso, sabedor que cualquier persona "experta en comunicación o 'marketing' puede ayudar mucho a que la iniciativa se haga más viral".

Alfonso, vecino del 4º 2ª del 116 de Ausiàs Marc muestra los puntales aéreos que aseguran su vivienda / Jordi Otix

Juega a su favor la prácticamente inexistente morosidad que presenta la comunidad. Gracias a eso, consideran que no tendrán demasiados problemas para pedir un préstamo comunitario que les permita costear las obras. Aun así, los préstamos se devuelven, de manera que la clave para ellos radica en "conseguir una financiación que todos los afectados puedan asumir". Es un barrio popular, de personas trabajadoras que no conocen lujos ni abundancias, y tener que añadir a sus gastos mensuales unos 200 euros por barba durante 15 años (ese es su cálculo) romperá el difícil equilibrio de sus economías domésticas, sin tener en cuenta posibles gastos sobrevenidos que se puedan presentar en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que quizá (ahora, o en el futuro) algún vecino no pueda pagar el préstamo: "Yo ahora tengo trabajo, y salud, pero, ¿quién me asegura qué puede pasar en los próximos años?", se pregunta Alfonso. "Tendremos que tener un fondo para asumir impagos, que ojalá no lleguen", plantea José, vecino del Bajo 3ª.

Siete semanas fuera de casa

El 1 de marzo de 2024, las 21 familias que viven en el número 116 de la calle Ausiàs Marc de Badalona fueron desalojadas de sus casas. Tuvieron que salir prácticamente con lo puesto. Las inspecciones encargadas por el Ayuntamiento en la manzana del bloque siniestrado no ofrecían duda: una veintena de comunidades de vecinos (es decir, más de 400 familias) tendrían que dejar sus casas hasta que los techos fuesen asegurados. En el caso del 116 de Ausiàs Marc, el Ayuntamiento encontró "graves grietas en las puertas segundas de la finca". Siete semanas más tarde, el 19 de abril, pudieron volver a sus hogares: "Cuando me devolvieron las llaves de casa fui la persona más feliz del mundo", recuerda Joana, vecina del 1º 3ª.

Joana, vecina del 1º 3ª, no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda las siete semanas que tuvo que pasar fuera de su casa, tras el desalojo del 1 de marzo de 2024 / Jordi Otix

Los 93 años de edad de Joana no le impiden narrar con memoria fotográfica aquella odisea: "Nos sacaron de casa un viernes, 1 de marzo, y volvimos otro viernes, el 19 de abril; el día que volví a entrar a mi casa se me abrieron las puertas del cielo", reconoce la nonagenaria vecina, que no puede evitar emocionarse al recordar aquel momento. Dice que antes de la evacuación era una persona a la que le encantaba salir a pasear por el barrio, pero que tras las siete semanas de destierro, cuando sale a comprar procura "volver corriendo" a casa: "Tengo una obsesión por estar en mi casa, no quiero salir de aquí". En síntesis, Joana confiesa que el obligado exilio le "cambió la vida".

De hecho, estos vecinos aseguran el día a día en la manzana conformada por las calles Canigó, Llefià y Ausiàs Marc ha cambiado totalmente a raíz del derrumbe mortal: "Desde entonces, las conversaciones en el barrio son monotemáticas, todo gira entorno a eso". La crisis que siguió al siniestro también ha hecho mella en los familiares de los afectados, aunque vivan fuera del barrio, o de la ciudad. Joana asegura que son sus hermanas las que la visitan, ya que ella, insiste, no quiere salir de casa. Otra vecina, Dolores, le responde que tiene suerte, porque en su caso a sus familiares les da miedo y les cuesta venir a visitarla. Otros vecinos asienten, empatizando con esa experiencia. José, que asegura no darle muchas vueltas a este temor, agrega, sin embargo, que hay muchos vecinos de la Illa Canigó que ya han decidido no volver nunca más a sus casas, temerosos de un nuevo derrumbe.

Cuando los vecinos fueron desalojados, tuvieron que entregar las llaves de sus casas a los Mossos d'Esquadra, que las custodiaron hasta que pudieron volver. Entonces, los agentes las devolvieron junto a un pequeño y simple llavero, de plástico azul, del estilo de los que se usan para las taquillas. En cada uno habían escrito en un papel el piso al que pertenecían cada una de las llaves. La carga simbólica de este objeto es inmensa para los vecinos que tuvieron que vivir el destierro y que ahora afrontan la necesaria obra de sus viviendas. Joana sigue llevando el llavero, como recuerdo, otras vecinas como Gracia, también. Dolores, sin embargo, lo mantuvo un tiempo, pero lo acabó quitando: "Me daba yuyu", admite.