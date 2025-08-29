Collboni cierra su viaje oficial a Jordania y Estambul reivindicando los derechos LGTBI en Turquia

A las puertas de septiembre y de un nuevo curso político en el Ayuntamiento de Barcelona que se prevé intenso, el alcalde Jaume Collboni ha reforzado su agenda internacional con un viaje marcado por dos grandes frentes: la cooperación en los campos de refugiados en Jordania y la defensa del alcalde de Estambul, encarcelado desde hace cinco meses por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Una gira de seis días que ha culminado con la defensa de los derechos LGTBI pero que no empezó con buen pie. El veto de Israel impidiendo su entrada en el país obligó a modificar los planes de la delegación municipal, integrada por técnicos del consistorio y periodistas, en la que también ha participado EL PERIÓDICO. Sin embargo, el giro de guion no impidió que la misión oficial arrancara. Aunque no desde Tel Aviv, sino desde Amán, la capital jordana.

Collboni tenía prevista una misión de cooperación municipal en Jerusalén y las ciudades palestinas de Belén y Ramala, en Cisjordania. Estaba invitado por sus homólogos de ambas ciudades y su objetivo era reforzar la relación institucional y mostrarles su apoyo en un momento de extrema gravedad por la guerra en la Franja de Gaza. El veto del gobierno de Netanyahu frenó los planes de la delegación municipal, que optó por retomar el viaje dos días después, el domingo, en Jordania.

El alcalde quitó hierro al asunto y desde uno de los campos de refugiados que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en ingles) tiene en Amán, aseguró que la prohibición de Israel a su entrada es “anecdótica" y que lo realmente grave es el bloqueo de ayuda humanitaria. Pudo comprobar con sus propios ojos la cantidad de cajas que se acumulan en los almacenes de este campo en concreto. Almacenan ropa, comida, medicamentos y diversos materiales que no pueden ser enviados a Gaza. Actualmente, hay 6.000 camiones de ayuda humanitaria que no pueden entrar.

Collboni visita las instalaciones de la UNRWA en Amán. / Laura Guerrero

Con tal de ayudar en todo lo posible a la UNRWA, con quien el consistorio mantiene un convenio de colaboración desde 2012, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido doblar la aportación económica a la agencia para reforzar la ayuda a los palestinos. De 200.000 a 400.000 euros que se destinarán a la compra de medicinas y alimentos y también al apoyo sanitario de niños con discapacidad, para los que coopera con un programa de salud.

Resucita al ‘Distrito 11’

Tras visitar los almacenes de la UNRWA, al día siguiente la delegación municipal hizo una segunda visita al campo de refugiados. El alcalde pudo hablar con médicos y enfermeras sobre la situación que están viviendo, comprobó el desarrollo del programa de salud en el que colabora el consistorio y también visitó una escuela. Desde allí anunció la recuperación del ‘Distrito 11’, la histórica iniciativa solidaria que impulsó el entonces alcalde, Pasqual Maragall, en 1995 para la reconstrucción de Sarajevo tras la Guerra de los Balcanes.

Jaume Collboni en el campamento de refugiados de Amán. / Laura Guerrero / Ayuntamiento de Barcelona

Del mismo modo que, en aquella tragedia, la capital catalana se volcó con la capital bosnia creando este singular instrumento administrativo, ahora lo hará con Gaza y ciudades de Palestina. Aparte de la carga simbólica de que una misión de cooperación forme parte de la estructura propia del Ayuntamiento de Barcelona, el Distrito 11 permitirá que técnicos municipales en materias como planteamiento urbano, salud, educación y servicios sociales puedan aportar su conocimiento sobre el terreno o desplazarse a asentamientos para formar a otros técnicos. Por ahora la iniciativa tiene calendario y presupuesto inicial: en marcha antes de que termine el año y un millón de euros, aportación que no descarta ampliar en un futuro.

Rumbo a Estambul

Y de Jordania a Estambul. Tras su misión de cooperación en Amán, viajó a la ciudad de Turquia para participar en los actos organizados por la red de ciudades europeas Eurocities para mostrar su apoyo a Ekrem Imamoglu, el alcalde de la ciudad turca encarcelado desde marzo. Junto a una decena de homólogos europeos, lideró una declaración conjunta en las inmediaciones de la prisión de Silivri -ya que no pudieron entrar para visitarle- para mostrar su apoyo, escenificar su solidaridad y reforzar la presión internacional para que el líder turco pueda salir de prisión.

Su viaje ha concluido con una reunión con activistas LGTBI ante la creciente represión y vulneración de sus derechos en Turquía. Collboni ha querido trasladarles su apoyo en un contexto de medidas encaradas a restringir la diversidad. El alcalde ha podido conocer también las dificultades con las que trabajan las entidades en defensa de la comunidad LGTBI. Las marchas del Orgullo están prohibidas en el país turco desde 2015 y las organizaciones LGTBI sufren bloques y obstáculos legales, mientras se intensifican las detenciones de activistas y periodistas.

El pasado mes de junio, el alcalde ya participó en la ‘Pride Freedom Celebration de Budapest’, la manifestación en defensa de los derechos LGTBI, que este año cumple 30 años y que también fue prohibida por el gobierno de Hungria del primer ministro Viktor Orban. Collboni quiso demostrar entonces, como ha hecho en Estambul, su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la democracia en Europa.