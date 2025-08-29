Cocodril Club, el único 'show' que llena plazas tanto en las fiestas de Sants como en las Gràcia cada verano

El 'show' musical Cocodril Club lleva 30 años en el programa de actos de las fiestas de Gràcia, 20 años en el de las fiestas de Sants y 10 años en La Garriga. Este fenómeno, liderado por Albert Malla (Barcelona, 1957), nace de un programa de radio, 'Cocodril Club', que se emite desde hace más de 30 años y ha llegado a acumular un millón de oyentes en más de 250 emisoras de España y Andorra. La fórmula es muy clara: tanto en las ondas como en el escenario, Albert ‘pincha’ una canción de cada año, desde los años 60 hasta los 2000s.

Malla siempre ha sido un enamorado de la radio: con 13 años ya hacía entrevistas por la calle e incluso se colaba en firmas de discos para acceder a los músicos del momento. Iba a las cinco emisoras de Barcelona que había en aquel entonces a rogar que pusieran en antena las conversaciones que había logrado con las estrellas. Y lo conseguía. Después de colaborar profesionalmente con todas las emisoras de la ciudad, nació el predecesor de Cocodril Club: el programa 'Mallamusicals' en Cadena 13, que contaba con 300.000 oyentes diarios. Posteriormente, Malla se tuvo que mudar a Madrid, ya que lo ficharon como director de Cadena 100. No le dejaron hacer programas en directo: “Sólo llevaba allí seis meses y me moría de pena”, asegura Albert. Propuso hacer un programa que grabaría en el estudio de su casa: así nacía en 1993 el programa 'Hasta luego, cocodrilo', en honor a la canción See You Later, Alligator de Bill Haley. En el año 2000, el programa pasó a emisoras catalanas y se convirtió en 'Cocodril Club'.

"La gente se esforzaba en escribir una carta, poner un sello y echarla al buzón para pedir canciones”, recuerda Albert. “Toda la vida me había preocupado por tener una discoteca —o biblioteca de discos— muy extensa en mi casa”. Con 15.000 vinilos y 7.000 CDs, el pinchadiscos confiesa: “Me escribía gente que quería escuchar canciones que formaban parte de sus recuerdos, que si en su momento no habían comprado el disco, ya no podían encontrarlo”. “Eres mi último recurso. He llamado a todos mis amigos, a la familia, y nadie tiene este disco. Cuando lo pongas, lo grabaré por la radio”, le decían. 'Cocodril Club' tenía tantas dedicatorias que los oyentes tenían que esperar hasta tres semanas para escuchar sus canciones en antena.

Del estudio a las calles

En los inicios del programa, Malla recibió una carta de un oyente que decía: “Es fantástico escuchar canciones que habíamos olvidado, pero todavía sería mejor si pudiéramos bailarlas”. Cada vez que leía una carta con esta petición en antena, llegaban 25 más pidiendo lo mismo. Entonces empezó a hacer bolos puntuales en locales históricos de Barcelona, como La Paloma o la sala Cibeles, que se llenaban tanto que había gente que se quedaba fuera. Posteriormente, dirigió la discoteca Cocodrilo Club, ubicada frente al Corte Inglés de Diagonal, pero tras ocho años la dejó y volvió exclusivamente a los bolos itinerantes de su programa de radio, que, según él, han funcionado “contra todo pronóstico”.

Aunque actualmente triunfan los ‘tardeos’, Malla tiene una estrategia para los bolos de noche que no le falla: cuando empieza el set antes de medianoche, los más mayores disfrutan de la música de su juventud, y cuando llega la música de las últimas décadas de madrugada, sólo quedan los jóvenes. Joana, de 22 años, descubrió 'Cocodril Club' de casualidad en unas fiestas de Gràcia hace dos años. "Decidimos ir porque nos dijeron que habría música de los 90's, y cuando llegamos, escuché 'L'Empordà', y decidí que debíamos quedarnos", explica ella. Joana disfruta la dinámica de poner una canción de cada año, y cuando están en Sants, en Gràcia o Les Corts, va a verlos a propósito con su grupo de amigos. A Àlex, de 21 años, le gusta el ambiente del público y que las edades de la gente cambien a lo largo de la noche. A Malla le sorprende que disfrute de sus bolos gente que no había nacido antes de la publicación de la mayoría de las canciones que pincha.

Actuación Cocodrilo Club de Albert Malla durante las fiestas de Sants 2025 en la calle Galileu / Foto: Irene Vilà Capafons / Irene Vilà Capafons / EPC

El DJ sigue pinchando como se hacía antaño, colando canciones lentas de vez en cuando para que los más tímidos se atrevan a pedir un baile a la chica que les gusta, y para que los menos románticos puedan hacer una pausa en la barra. “Tengo entendido que los jóvenes ya no ligan así”, reconoce. “Antes, las chicas decían que estaban cansadas cuando no querían bailar con un chico, o hacían el ‘efecto palanca’, bailando con los codos delante para que no se arrimaran”, relata Malla, que añade: “Me han dicho que ahora hay chicas que toman la iniciativa, y me parece genial. Antes era impensable”.

Una fiesta que cambia vidas

'Cocodril Club' es un fenómeno único porque crea comunidad. Rosa, seguidora del programa, explica: “'Cocodril Club' llena allá donde va. He podido conocer grandes amistades gracias a sus sesiones de DJ”. “Albert, sin pretenderlo, ha sido el catalizador para que muchas personas tengan una segunda o tercera oportunidad en la vida y salgan de la apatía”, asegura Juan, otro de sus oyentes, quien se ha reencontrado con personas que habían sido compañeros en su juventud en bolos de Cocodril, con las que había perdido contacto.

Cientos de seguidores van a ver 'Cocodril Club' año tras año e incluso un grupo hizo un pastel de cumpleaños por su décimo aniversario en La Garriga. Se lo entregaron a él y a Montse, su pareja, que le acompaña (casi) siempre en el escenario. Esta asesora fiscal empezó bailando entre el público, pero espontáneamente subió al escenario con el DJ y vio que todos imitaban su misma coreografía. “Yo no soy bailarina, ni mucho menos”, afirma Montse, convertida en animadora fija del espectáculo. “Al principio me daba mucha vergüenza, pero ahora que conozco a la gente y me resulta muy familiar, me siento acogida y querida”, afirma. Malla piensa que es la naturalidad de Montse lo que enamora al público, una característica que "las bailarinas profesionales no transmiten como ella".

Cuando empezó, le daba miedo que sus trabajadores se enteraran, pero un día decidió enseñar ella misma las fotografías y los vídeos: “’Ésta soy yo’, dije, y no se lo podían creer. Con 'Cocodril Club', me quito la americana y me lo paso bien, y no creo que haya nada de malo en eso”. En la última actuación en La Garriga, las 12.000 personas empezaron a corear: “¡Montse! ¡Montse! ¡Montse!”. “Me emocioné mucho, casi lloré. No sabía qué hacer”, recuerda ella. 'Cocodril Club' actuará este otoño en las fiestas de Poblenou y Les Corts y todos los domingos en la discoteca Barroko’s a partir de las 18 h. El programa se puede escuchar en Radio Estel, Radio Marca, Betevé, y en 124 emisoras locales.