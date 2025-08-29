Obras desde 2023
El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar
El Ayuntamiento de Barcelona pone fecha por primera vez a la inauguración de la plaza, cuya reconstrucción ha acumulado retrasos y dificultades a sortear
Barcelona planea equipar 31 mercados con placas fotovoltaicas para abastecerlos de energía
Jordi RibalaygueJordi Ribalaygue
Periodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
Encajonado entre las calles de Gràcia, el mercado de la Abaceria empieza a recubrirse con una nueva piel siete años después de ser desalojado para ser reconstruido por completo. En las ventanas de las viviendas de la calle Puigmartí se reflejan ya los paneles coloridos con los que se ha comenzado a forrar el techo de la plaza, antes cubierto de amianto, uno de los motivos que retrasó la remodelación del mercado, que debía estar finalizada entre finales de 2020 y principios de 2021, según los primeros pronósticos. Las obras del edificio que comenzaron a finales de octubre de 2023 encaran el último tramo de la reforma, según atisba el Ayuntamiento de Barcelona, que se atreve ahora por primera vez a poner plazo a la reapertura de la Abaceria, marcada por los retrasos y las dificultades para abordar su transformación.
Si no se reincide en las demoras, el mercado señero de Gràcia volverá a su ubicación histórica durante el verano de 2026. De cumplirse el pronóstico, los vendedores de la Abaceria pondrán fin al destierro que los mantiene en la carpa del paseo de Sant Joan desde 2018 para volver a su hogar en el interior del barrio en cosa de un año.
La concejal de Mercados, Raquel Gil, ha explicado este viernes durante una visita a los trabajos de reconstrucción del mercado que el ayuntamiento tiene que acabar de ajustar fechas antes de concretar una fecha a la inauguración. No obstante, ha subrayado que “hacia el verano que viene estará en disposición de estar abierto y entre en funcionamiento”, con el realojo del medio centenar de puestos que permanecen instalados en el paseo Sant Joan.
“Es lo que los vecinos quieren ver después de ver esta obra parada durante tanto tiempo”, ha esgrimido Gil. Además, ha sostenido que no temen contratiempos que puedan frustrar la reapertura ocho años después de cerrarse el mercado. “Todo va según como tiene que ir y dentro del calendario, algo que no siempre pasa en las obras públicas y privadas”, ha subrayado la concejala.
Como ya auguraba, el consistorio mantiene que el inmueble estará edificado por completo hacia finales de año. La previsión conocida hasta ahora apunta a noviembre. A partir de entonces, será el momento de dar forma a los puestos de venta dentro de la Abaceria y pavimentar el interior. Capítulo aparte será acondicionar y urbanizar las calles que rodean al mercado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
- La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido
- Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona