El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar

Encajonado entre las calles de Gràcia, el mercado de la Abaceria empieza a recubrirse con una nueva piel siete años después de ser desalojado para ser reconstruido por completo. En las ventanas de las viviendas de la calle Puigmartí se reflejan ya los paneles coloridos con los que se ha comenzado a forrar el techo de la plaza, antes cubierto de amianto, uno de los motivos que retrasó la remodelación del mercado, que debía estar finalizada entre finales de 2020 y principios de 2021, según los primeros pronósticos. Las obras del edificio que comenzaron a finales de octubre de 2023 encaran el último tramo de la reforma, según atisba el Ayuntamiento de Barcelona, que se atreve ahora por primera vez a poner plazo a la reapertura de la Abaceria, marcada por los retrasos y las dificultades para abordar su transformación.

Detalle de los paneles con los que seestá cubriendo el techo del mercado de la Abaceria, en el distrito de Gràcia, en Barcelona. / JORDI OTIX

Si no se reincide en las demoras, el mercado señero de Gràcia volverá a su ubicación histórica durante el verano de 2026. De cumplirse el pronóstico, los vendedores de la Abaceria pondrán fin al destierro que los mantiene en la carpa del paseo de Sant Joan desde 2018 para volver a su hogar en el interior del barrio en cosa de un año.

La concejal de Mercados, Raquel Gil, ha explicado este viernes durante una visita a los trabajos de reconstrucción del mercado que el ayuntamiento tiene que acabar de ajustar fechas antes de concretar una fecha a la inauguración. No obstante, ha subrayado que “hacia el verano que viene estará en disposición de estar abierto y entre en funcionamiento”, con el realojo del medio centenar de puestos que permanecen instalados en el paseo Sant Joan.

Obras dentro del mercado de la Abaceria, en el distrito de Gràcia, en Barcelona. / JORDI OTIX

“Es lo que los vecinos quieren ver después de ver esta obra parada durante tanto tiempo”, ha esgrimido Gil. Además, ha sostenido que no temen contratiempos que puedan frustrar la reapertura ocho años después de cerrarse el mercado. “Todo va según como tiene que ir y dentro del calendario, algo que no siempre pasa en las obras públicas y privadas”, ha subrayado la concejala.

Como ya auguraba, el consistorio mantiene que el inmueble estará edificado por completo hacia finales de año. La previsión conocida hasta ahora apunta a noviembre. A partir de entonces, será el momento de dar forma a los puestos de venta dentro de la Abaceria y pavimentar el interior. Capítulo aparte será acondicionar y urbanizar las calles que rodean al mercado.