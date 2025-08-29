Cambios en la oferta comercial
Alternativas al tren Avlo Barcelona-Madrid: horarios, precios y opciones tras la retirada del servicio low cost
Ante la retirada de la oferta a bajo precio de Renfe, Ouigo se queda como la principal alternativa low cost
Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
El servicio low cost de Renfe (Avlo) dejará de circular en el corredor de alta velocidad Barcelona–Madrid a partir del lunes 8 de septiembre de 2025. Los trenes se sustituirán por servicios AVE tradicionales, lo que supone el fin de la oferta de bajo coste propia de Renfe en la ruta más demandada del país.
Aunque la compañía asegura que comprando con antelación es posible encontrar tarifas competitivas, la decisión supone la renuncia de la operadora a competir en el servicio low cost, que sí que opera desde la liberalización del servicio principalmente Ouigo y, en cierta medida, Iryo.
Ouigo: la única low cost
La francesa Ouigo (SNCF) fue la primera en romper el monopolio de Renfe con su llegada al corredor el 10 de mayo de 2021. Su público suelen ser estudiantes, familias y viajeros de ocio que priorizan el precio en sus viajes. Con precios dinámicos y una oferta ajustada, Ouigo se consolida como la gran beneficiada de la retirada del Avlo. Actualmente ofrece cinco frecuencias diarias por sentido entre Barcelona-Sants y Madrid-Puerta de Atocha, con parada en Zaragoza.
- Precios: desde los 17 euros hasta los 59 euros, dependiendo del día y la antelación.
- Horarios: cinco trenes diarios entre las 06:30 y las 20:40.
- Equipaje incluido: mochila o bolso pequeño y una maleta de cabina.
- Extras: maletas adicionales (+8 euros por pieza), elección de asiento, seguro de reembolso o acceso a entretenimiento digital. Existe un paquete cerrado que con el pago de 20 euros extra incluye todos los servicios, además de la opción de viajar con mascota.
- Servicios a bordo: sin coche cafetería, únicamente máquinas expendedoras.
Iryo: negocios y ocio
El 25 de noviembre de 2022 comenzó a operar Iryo, participada por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, con el objetivo de competir directamente con Renfe tanto en ocio como en viajes de negocios. Hoy ofrece unas 14 frecuencias diarias por sentido en los modernos trenes ETR 1000. La operadora nació para posicionarse como un producto “premium competitivo”, situando sus precios entre Ouigo y el AVE, y atrayendo especialmente al viajero frecuente y corporativo.
- Precios: desde 44 euros en tarifa básica (incluye maleta de cabina) hasta más de 170 euros por trayecto en las clases superiores.
- Horarios: 14 trenes entre las 05:45 y las 20:55.
- Clases de servicio: con cuatro tarifas distintas, permiten ajustar el precio según los servicios que elija el usuario (Inicial, Singular, Singular Only YOU e Infinita Bistró).
- Extras incluidos en tarifas altas: equipaje adicional, menú a bordo, espacio extra y la posibilidad de viajar con mascotas en transportín.
- Servicios añadidos: wifi gratuito, restauración en mesa y asientos más amplios.
AVE: más frecuencias y precios más altos
Tras la desaparición de Avlo, Renfe pasa a operar también en los mismos horarios que cubrían los trenes retirados pero también con trenes AVE en la línea Barcelona–Madrid. Actualmente ofrece 17 frecuencias por sentido, que tras el periodo estival pasarán a 22 trenes diarios en cada dirección.
- Horarios: las salidas desde Barcelona-Sants comienzan alrededor de las 5:40–5:50 h y se prolongan hasta las 21:05 h. Desde Madrid, la primera salida es a las 6:27 h.
- Precios: la tarifa media se sitúa entre los 80 y 100 euros, aunque con antelación pueden encontrarse ofertas desde unos 60 euros. Los precios suben hasta casi 200 euros en las tarifas flexibles con servicios añadidos, como asiento XL o selección preferente.
- Servicios incluidos: maletas sin coste adicional, coche cafetería, coche silencioso y acceso a salas VIP en algunas tarifas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
- Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
- Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
- La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido
- Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona