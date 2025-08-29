Un accidente múltiple corta la C-58 en Cerdanyola

Un accidente múltiple ha cortado la C-58 a la altura del puente entre Cerdanyola y Ripollet (Vallès Occidental, Barcelona), en sentido Sabadell.

El incidente, ocurrido a primera hora la mañana de este viernes, ha provocado inicialmente el corte total de esta carretera en sentido Sabadell.

A esta hora, Trànsit informa que permanece cortado un carril, y registra cuatro kilómetros de retenciones en sentido Sabadell, y un kilómetro en la dirección contraria por el efecto mirón.