Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Un accidente múltiple corta la C-58 en Cerdanyola

Ivestigan la muerte de una mujer de Manresa al precipitarse de un coche en marcha

Muere un motorista en un accidente en Sarrià-Sant Gervasi

Accidente múltiple en la C-58 a la altura de Cerdanyola-Ripollet

Accidente múltiple en la C-58 a la altura de Cerdanyola-Ripollet / Trànsit

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un accidente múltiple ha cortado la C-58 a la altura del puente entre Cerdanyola y Ripollet (Vallès Occidental, Barcelona), en sentido Sabadell.

El incidente, ocurrido a primera hora la mañana de este viernes, ha provocado inicialmente el corte total de esta carretera en sentido Sabadell.

A esta hora, Trànsit informa que permanece cortado un carril, y registra cuatro kilómetros de retenciones en sentido Sabadell, y un kilómetro en la dirección contraria por el efecto mirón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  2. La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
  3. Juan Viso, el quiosquero 'guardián' del Born en Barcelona, se jubila: 'El barrio ahora es menos barrio, pero lo echaré de menos
  4. La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne
  5. Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas
  6. Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
  7. La feria de Sants reubica atracciones, baja la música y avanza el cierre para evitar quejas por ruido
  8. Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona

Un accidente múltiple corta la C-58 en Cerdanyola

Un accidente múltiple corta la C-58 en Cerdanyola

El delta del Llobregat pierde el 91% de las aves protegidas en 20 años

El delta del Llobregat pierde el 91% de las aves protegidas en 20 años

Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona

Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona

Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona

Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona

Las dos caras de los viajes en coche eléctrico: "En Catalunya se necesita más planificación que en Europa"

Las dos caras de los viajes en coche eléctrico: "En Catalunya se necesita más planificación que en Europa"

La movilidad compartida hace despegar al coche eléctrico en las ciudades: "La demanda sigue creciendo"

La movilidad compartida hace despegar al coche eléctrico en las ciudades: "La demanda sigue creciendo"

Dos nuevas líneas de autobús conectarán el Baix Penedès con Barcelona a partir del lunes

Dos nuevas líneas de autobús conectarán el Baix Penedès con Barcelona a partir del lunes

Pasajeros esperan este jueves en el Aeropuerto de Barcelona tras varias cancelaciones de vuelos

Pasajeros esperan este jueves en el Aeropuerto de Barcelona tras varias cancelaciones de vuelos