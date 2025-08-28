La 310 y la 411
Dos nuevas líneas de autobús conectarán el Baix Penedès con Barcelona a partir del lunes
Los servicios El Vendrell–Barcelona y Calafell–Barcelona ofrecerán cuatro expediciones diarias por sentido, atendiendo una demanda histórica de la comarca
El nuevo carril bus de la B-23 completa su prolongación hasta la Diagonal de Barcelona
Dos nuevas líneas interurbanas de autobús conectarán municipios del Baix Penedès con Barcelona a partir del próximo lunes. Respondiendo a una demanda histórica de la comarca, finalmente entrarán en servicio la línea 411 unirá El Vendrell con Barcelona; mientras que la 310 conectará entre sí los municipios de Calafell, Segur de Calafell, Cunit y Cubelles y también con la capital catalana.
La línea 411 ofrecerá cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables, y entrará por la Avenida Diagonal de Barcelona. Las salidas desde El Vendrell serán a las 6:00 h, 10:00 h, 14:00 h y 18:15 h, mientras que desde Barcelona serán a las 7:45 h, 11:45 h, 16:00 h y 20:00 h.
La línea 310, que entrará por la Gran Vía de Barcelona, ofrecerá cuatro expediciones por sentido también en días laborables. Las salidas desde Calafell serán a las 6:20 h, 9:40 h, 13:40 h y 17:20 h, mientras que desde Barcelona serán a las 7:50 h, 11:10 h, 15:10 h y 18:50 h.
El Departament de Territori financia la medida con el Fondo Climático, que se suele utilizar para proyectos de movilidad sostenible, eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases contaminantes.
