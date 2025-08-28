Casi el 60 % de las multas del Pla Endreça en Barcelona se pagan de forma voluntaria

El Ayuntamiento de Barcelona ha registrado un incremento en el porcentaje de pago en prácticamente todos los tipos de multas vinculadas al Pla Endreça, situándose en un 58,5% de cobro de media durante el primer trimestre de 2025, frente al 54,2% registrado en el primer semestre de 2023 cuando comenzó a aplicarse este plan de uso del espacio público, ha informado este jueves el consistorio en un comunicado.

El ayuntamiento detalla que, los tres tipos de sanción más numerosos son el consumo de alcohol en la vía pública, el estacionamiento de motos en la acera, e infracciones relacionadas con bicicletas y patinetes eléctricos. Estas tres tipologías, que juntas representan el 66% del total de las denuncias, llegando a más de 25.000, presentan un porcentaje de pago voluntario superior al 60%.

Otro de los puntos que ha destacado el consistorio es el aumento que ha experimentado las sanciones relacionadas con sacos de escombros, pasando del 12% en los primeros meses de aplicación del Plan hasta el 46% actual. Se trata de la tipología de sanción que ha experimentado un mayor incremento.

Además, el comunicado subraya que la mejora en el porcentaje de pago voluntario ha sido el factor que determina la efectividad de las sanciones, ya que han confirmado que el nivel de reincidencia es "nulo o muy bajo".

"El Pla Endreça tiene que ver con el cuidado del espacio público y cobrar las sanciones es la responsabilidad del Ayuntamiento para garantizar el derecho de la ciudadanía a tener limpias las calles", ha defendido el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls.