La movilidad compartida hace despegar al coche eléctrico en las ciudades: "La demanda sigue creciendo"

Las ventas de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables aumentaron un 135% en julio en Catalunya respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 3.583 matriculaciones. Las ventas acumuladas en los siete primeros meses del año -18.067- indican que pronto se sobrepasará la cifra total alcanzada en 2024 (21.500), que a su vez arrojó las mejores cifras de toda la serie histórica. En el conjunto de España, uno de cada cinco turismos matriculados en julio correspondió a un coche electrificado. Por contra, las matriculaciones de vehículos de gasolina caen desde principios de año un 12,6%.

Se mantiene una tendencia que, si bien avanza de forma lenta, va siempre en la misma dirección: Barcelona registró en 2024 una caída del parque de turismos del 2,3% respecto a 2020, un periodo en el que los eléctricos e híbridos, el 9,3% del total, se doblaron. En especial en las ciudades, además de las ventas, hay que tener en cuenta el cambio de modelo por el que pasa la movilidad, de la propiedad privada al uso compartido: los operadores de flotas de vehículos eléctricos constatan un aumento del interés por parte de los ciudadanos.

Som Mobilitat dispone ahora de 171 coches eléctricos activos, un 23% más que en agosto pasado, en línea con el aumento de reservas y horas de uso. Los usuarios han crecido todavía más: un 32% en el último año, hasta llegar a 6.500. El crecimiento se acelera: tras sumar unos 600 nuevos socios en 2023 y otros tantos en 2024, en lo que va de 2025 ya se han añadido 1.200. Su reto es responder a una demanda que "se concentra a menudo en horas punta y fines de semana", y asegurar una adecuada rotación, explica Ana Rodríguez Ventura, miembro del equipo técnico y portavoz de Som Mobilitat.

Tarifas claras

"Hemos multiplicado por 10 los usuarios en los últimos cinco años en la ciudad", destaca un portavoz de Nissan, marca que impulsa el servicio de carsharing Barcelona MEC, con una flota de 50 vehículos eléctricos -tanto turismos como furgonetas- repartidos en 14 parkings de Barcelona y sus alrededores. La demanda crece "sobre todo entre la población joven por la practicidad, funcionalidad y economía. Especialmente se nota en los sistemas de coche compartido", constata la firma. Sus clientes recorrieron en 2024 más de medio millón de kilómetros, lo que sale a 14.500 kilómetros por vehículo. Con el precio del alquiler entra la carga: los vehículos tienen tarjetas de Endolla Barcelona, Endesa X, EV Charge y Electromaps.

Usuarias de la cooperativa catalana sin ánimo de lucro Som Mobilitat. / El Periódico

Sus impulsores estiman un ahorro de unos 2.500 euros anuales en combustible, además de la reducción de las emisiones de CO₂ y del ruido en las ciudades. Pero junto con el ahorro, los usuarios valoran sobre todo la comodidad y funciones como controlar la temperatura desde el móvil. La firma defiende que la autonomía ya no es un problema y que el eléctrico es "el eslabón hacia la conectividad y el vehículo autónomo".

No obstante, algunas de las iniciativas privadas no asociadas únicamente a los modelos eléctricos han naufragado. Som Mobilitat constata que en los últimos tres meses ha visto aumentar sus miembros raíz del cierre de Europcar On Demand, que empezó a operar en Barcelona en 2016 con el nombe de Ubeeqo. En su caso, afirma que se diferencia por ser una cooperativa que no busca el negocio, sino que se mantiene fiel a su fin social: “todos los beneficios se reinvierten en nueva flota”. Debido a la generalización del servicio que presta, su tipología de usuario está cambiando: de estar "formada por cooperativistas que comparten un ideal sobre un nuevo modelo de movilidad se está pasando a un público mucho más amplio”, señala Rodríguez Ventura. La cooperativa se propone igualmente seguir creciendo y responder a los nuevos retos que se están presentando, como que los nuevos usuarios, a diferencia de los primeros, abandonan los coches con suciedad en su interior. “Es necesario explicar que los vehículos se comparten, pertenecen a todos, y que los deben dejar igual como los han encontrado”.

Aumento sostenido

“La demanda de movilidad eléctrica sigue creciendo de forma sostenida”, indica la presidenta de la Asociación del Vehículo Compartido en España (AVCE), Rosa Campos. La entidad -integrada por los operadores Free2move, Getaround, Guppy, Voltio, Wible y Zity- cuenta con 386.335 usuarios activos. Con un total de 2.579 vehículos, dos de cada tres son 100% eléctricos, a los que se suman los híbridos enchufables, con lo que el 85% de su flota es electrificada. Solo el 15% se corresponde a un vehículo de combustión. El uso del vehículo eléctrico se concentra sobre todo en traslados urbanos e interurbanos.

Las empresas que representa ofrecen servicio en 24 municipios de más de 50.000 habitantes, cubriendo cerca de 10 millones de habitantes. En 2024 el número de viajes se acercó a los 4 millones. Para la asociación, la movilidad eléctrica no es una tendencia puntual: “La tecnología es cada vez más fiable y la red de puntos de recarga se expande”, afirma Campos.

Vehículo de carsharing circulando por Madrid. / DAVID CASTRO

El II Barómetro del Carsharing 2025 de AVCE señala que, aunque ocho de cada diez usuarios cree que estas flotas mejoran el medioambiente, la mayoría las elige por comodidad (50%), por evitar problemas de aparcamiento (30%) o por motivos económicos (20%). La asociación vincula el desarrollo de las plataformas de carsharing con la normativa: la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a reducir emisiones, lo que impulsa el despliegue de vehículos eléctricos en servicios como el carsharing, que ofrecen movilidad limpia sin necesidad de tener coche propio.

Som Mobilitat confirma que la principal motivación en el uso de su flota por los usuarios es la económica. Su servicio suele sustituir un segundo coche en propiedad en la unidad familiar, que en vez de tener un vehículo estacionado la mayor parte del tiempo pasa a pagar solo por uso. El usuario reserva a través de una app el vehículo más cercano -cada coche tiene una plaza fija asignada y un punto de recarga - y abre y cierra el coche con la misma aplicación. El servicio incluye un mapa con puntos donde la recarga en ruta es gratuita. La tarifa estandard es de 3,5 euros por hora por el alquiler, a lo que se suma 0,14 euros por kilómetro recorrido, que se cargan en el monedero digital en la app.

Planificación

Las empresas con flotas eléctricas coinciden en afirmar que quien prueba un eléctrico es difícil que vuelva a cambiar: son automáticos y se conducen en silencio, además de más económicos y responsables con el medioambiente. Pero admiten que se mantienen retos importantes: hay muchos puntos de recarga en ruta que no funcionan, y múltiples operadores con distintos sistemas de pago. Mientras que en traslados urbanos e interurbanos la autonomía permite volver al punto inicial para la recarga, en un viaje largo “habrá que planificarse, conocer los puntos de recarga y su potencia, considerar si puede haber cola y el tiempo de espera”, señalan desde Som Mobilitat. Una consideración que, sin embargo, no frena a usuarios de la cooperativa que optan también por el vehículo eléctrico para irse de vacaciones. De cara al futuro, AVCE considera que la perspectiva es clara: “veremos más vehículos eléctricos en las calles, apoyados por una combinación de baterías de mayor autonomía, nuevos modelos energéticos y plataformas digitales que optimicen su uso”.