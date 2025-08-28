Matan a un hombre de una puñalada frente a un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar

Un hombre ha muerto tras recibir una puñalada frente al viejo instituto B-9 de Badalona a las 7:00 h de este 28 de agosto. Los Mossos d'Esquadra confirman a EL PERIÓDICO haber abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El alcalde Xavier García Albiol ha tildado el caso en sus redes sociales de "asesinato". Fuentes policiales consultadas por este diario confirman que se trata de un ataque con arma blanca en el contexto de una pelea delante del inmueble. Los hechos han sido adelantados por 'Metrópoli Abierta'.

El Ayuntamiento de Badalona lleva más de un año tratando de desocupar el viejo B-9. Actualmente, tal y como avanzó este periódico, está ocupado por unos 150 migrantes que malviven en condiciones lamentables.

Llevo mucho tiempo advirtiéndolo, y tras un año y medio de procedimientos judiciales para desokupar un edificio municipal ocupado por 200 delincuentes, la mayoría de ellos sin papeles, hoy ha ocurrido: se ha producido un asesinato en su interior.” — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 28, 2025

En sus acciones judiciales, la 'Administración Albiol' ha buscado la desocupación por la vía de urgencia, aludiendo al "gran peligro más que probable para los ocupantes" de "elevado riesgo de incendio", al estar manipulada la instalación eléctrica en la finca. Los tribunales han insistito hasta ahora en la necesidad de ofrecer un techo alternativo a los migrantes para proceder al desalojo.

Última hora pendiente de ampliación