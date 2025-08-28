Desde hace más de un año
Matan a un hombre de una puñalada frente a un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
El Ayuntamiento busca judicialmente el desalojo del antiguo B-9, ocupado por unos 150 migrantes, desde hace más de un año
CONTEXTO | Albiol reintenta una desocupación de 150 migrantes en Badalona tras tumbarla una jueza por no ofrecerles techo
Un hombre ha muerto tras recibir una puñalada frente al viejo instituto B-9 de Badalona a las 7:00 h de este 28 de agosto. Los Mossos d'Esquadra confirman a EL PERIÓDICO haber abierto una investigación para esclarecer los hechos.
El alcalde Xavier García Albiol ha tildado el caso en sus redes sociales de "asesinato". Fuentes policiales consultadas por este diario confirman que se trata de un ataque con arma blanca en el contexto de una pelea delante del inmueble. Los hechos han sido adelantados por 'Metrópoli Abierta'.
El Ayuntamiento de Badalona lleva más de un año tratando de desocupar el viejo B-9. Actualmente, tal y como avanzó este periódico, está ocupado por unos 150 migrantes que malviven en condiciones lamentables.
En sus acciones judiciales, la 'Administración Albiol' ha buscado la desocupación por la vía de urgencia, aludiendo al "gran peligro más que probable para los ocupantes" de "elevado riesgo de incendio", al estar manipulada la instalación eléctrica en la finca. Los tribunales han insistito hasta ahora en la necesidad de ofrecer un techo alternativo a los migrantes para proceder al desalojo.
Última hora pendiente de ampliación
