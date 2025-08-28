El miércoles por la noche
Una decena de vecinos dan una paliza a un ladrón cuando robaba a una chica en Badalona
Los Mossos lo detuvieron por robo con violencia tras ser agredido en las inmediaciones del metro de Llefià
Matan a un hombre de una puñalada en un viejo instituto de Badalona que Albiol intenta desocupar
Manuel ArenasManuel Arenas
Redactor y coordinador del equipo de información del área metropolitana de Barcelona
Un ladrón recibió una paliza a cargo de una decena de vecinos cuando trataba de robar el móbil a una chica de Badalona este pasado miércoles por la noche. Los hechos ocurrieron a la salida del metro del barrio de Llefià, donde el delincuente acabó detenido y denunciado por robo con violencia e intimidación, confirman los Mossos d'Esquadra a EL PERIÓDICO.
Al verse atacada, la joven comenzó a gritar y logró que una decena de ciudadanos acudieran en su ayuda, confirman fuentes que atestiguaron los hechos. Los vecinos agredieron físicamente en repetidas ocasiones al autor de los hechos, explican las mismas fuentes después de avanzar el caso el diario 'Tot Badalona'.
La policía catalana ratifica que los vecinos retuvieron al infractor hasta que las patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar y procedieron a su detención en torno a las 23:30 h.
